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Boeing получил контракт на $14 млрд на модернизацию бомбардировщиков B-1 и B-52 

ТАСС 16 минут назад
Фото: Reuters
Компания Boeing заключила контракт с Минобороны США на модернизацию парка стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-52 Stratofortress. Авиастроительная компания получит $14,3 млрд в течение 10 лет. Об этом сообщил Пентагон на своем сайте.
"С Boeing заключен контракт на сумму $14,3 млрд на усовершенствование, модернизацию, проектирование и испытание систем вооружений B-1 и B-52, — отметило оборонное ведомство. — [Планируемые] работы, как ожидается, будут завершены к 11 апреля 2029 года".
Как следует из сообщения, модернизация бомбардировщиков приведет к "увеличению их поражающей способности, повышению живучести, а также упрощению обслуживания".
В прошлом году стало известно, что стратегические бомбардировщики B-52, последний из которых был построен в 1962 году, останутся на вооружении ВВС США вплоть до середины этого столетия. При соответствующем техническом обслуживании и модернизации, включая установку новых двигателей, B-52 сможет находиться в строю и после 2050 года, что позволит ему и в будущем оставаться ключевым бомбардировщиком ВВС США, заявили тогда в Командовании глобального удара США.
В американских ВВС считают, что эти машины, несмотря на свой солидный возраст, остаются вполне боеспособными, так как уже претерпели множество модернизаций и были серьезно усовершенствованы. Ранее планировалось, что они будут стоять на вооружении примерно до 2040 года.
Примечательно, что срок службы двух других типов стратегических бомбардировщиков — сверхзвукового B-1 и созданного с использованием технологии Stealth B-2 Spirit — завершится уже в 2030 году, хотя они новее, чем В-52, и изначально предполагалось использовать их до 2040 и 2058 годов соответственно. Им на смену придут новые малозаметные бомбардировщики B-21 Raider. При этом Пентагон планирует заниматься модифицированием B-1 и B-2, пока B-21 не будут введены в эксплуатацию.
B-52 — самый старый из стоящих на вооружении американский дальний бомбардировщик. США используют его с 1955 года (впервые он поднялся в воздух в 1952 году). В настоящее время в составе американских ВВС находятся более 70 этих самолетов, способных нести ядерное оружие.
В общей сложности было выпущено 744 B-52. Впервые США использовали их в войне во Вьетнаме (1964-1973). Также B-52 применялись Соединенными Штатами практически во всех недавних вооруженных конфликтах, прежде всего, в Афганистане и Ираке для нанесения ударов с воздуха высокоточными боеприпасами.
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Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , Boeing , Пентагон , США
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