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Российскую сверхдальнюю подледную «Сарму» испытают 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Предварительные испытания в рамках первого этапа беспилотника сверхдальнего плавания «Сарма» начнутся в 2021 году в Белом море, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора — руководитель направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов.
«Планируемый контрольный эксперимент предполагает демонстрацию возможности аппарата пройти десять тысяч километров без всплытия и без использования атомной силовой установки. Автономность получается около трех месяцев. Аппарат делается в модульном исполнении», — сказал специалист.
Заместитель гендиректора отметил, что работы по изготовлению демонстратора «Сарма» начнутся в июле.
Также Денисов рассказал, что глубоководный беспилотник «Витязь-Д», который в четвертом квартале 2019 года должен погрузиться в Марианскую впадину, может создать первую трехмерную карту самого глубоководного желоба Земли.
В ноябре 2018 года президент ОАКОбъединенная судостроительная корпорация») Алексей Рахманов сообщил о ведущихся в России работах по созданию 17 подводных беспилотных аппаратов, некоторые из них имеют дальность автономного хода до 80 тысяч километров.
В октябре того же года Денисов заявил о начале строительства демонстратора «Сармы».
«Сарма» предназначена для Северного морского пути. Дрон разрабатывается конструкторским бюро «Лазурит» (Нижний Новгород). Изделие получит не ядерный двигатель, а анаэробную силовую установку.
Автономный аппарат «Витязь-Д» создается конструкторским бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург).
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Армия , Оружие , Игорь Денисов , Алексей Рахманов , Фонд перспективных исследований , Объединенная судостроительная корпорация , ОАК , ЦКБ "Рубин" , РИА Новости
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