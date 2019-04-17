Генштаб проверил боеготовность Западного военного округа

Генштаб организовал проверку Западного и Центрального военных округов. О ее масштабах можно судить по такому факту — только в столичном и Северо-Западном регионах России боеготовность сухопутных, флотских и авиационных формирований оценивалась на территории семи областей. Проверка охватила полки, бригады и дивизии из Подмосковья , Белгородчины и Смоленщины, Калининградского анклава, гарнизонов в Ленинградской, Воронежской и Нижегородской областях.

Помимо мотострелков, артиллеристов, ракетчиков, связистов и тыловиков из общевойсковых и танковых армий, по тревоге также поднимали Балтийский флот и 6-ю армия ВВС и ПВО. Комиссию Генштаба интересовал уровень оперативной и боевой подготовки войск.

К примеру, в одной только танковой армии ЗВО для учебных стрельб на полигоны командиры вывели более 2,5 тысячи солдат и офицеров, а также сотни бронемашин. В штабе округа сообщили, что эти стрельбы характеризовались сложной тактической обстановкой и одновременным сочетанием огневых задач.

Эти самые задачи экипажи танков Т-72Б3 выполняли, используя весь штатный комплекс вооружения машин и под прикрытием дымовых завес. Чтобы усложнить мишенную обстановку на полигонах, проверяющие на 200 метров увеличили дальность ведения огня из 125-мм танковой пушки. В итоге экипажам пришлось стрелять по целям с расстояния свыше двух километров. К тому же появилась и другая вводная — было сокращено время показа мишеней.

Следующим этапом масштабной проверки Генштаба в Западном военном округе станут тактические и специальные учения. А еще служивым предстоят экзамены по вождению боевых машин, тактической, специальной и физической и подготовке.

В танковой армии для учебных стрельб на полигоны вывели более 2,5 тысячи солдат и офицеров

У летчиков российской авиабазы Кант в Киргизии — свои испытания. Их воинскую часть комиссия Генштаба экзаменовала в рамках проверки боеготовности Центрального военного округа. Хотя Кант отделяют от штаба ЦВО в Екатеринбурге тысячи километров, а пилоты, которые там служат, действуют в интересах Организации Договора о коллективной безопасности, наша авиабаза под Бишкеком организационно входит в структуру именно этого военного округа.

Вот что позже сказал о действиях летчиков командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин : "В ходе проверки подразделения авиабазы подтвердили способность организовать защиту воздушного пространства государств ОДКБ с надлежащим качеством и в установленные сроки". С точки зрения гражданского человека, звучит суховато, но военные знают: оценку генерал поставил высокую.

Так, по командам с земли экипажи штурмовиков Су-25 и транспортно-боевых вертолетов Ми-8 оперативно нарастили в небе численность дежурных сил и прикрыли воздушное пространство в зоне своей ответственности от ракетных атак вероятного противника. Тем временем на аэродроме базирования вывели авиатехнику из-под возможного удара.

Кульминацией проверки Генштаба в Канте стало летно-тактическое учение с пусками ракет и прицельным бомбометанием по целям на горном полигоне Эдельвейс вблизи озера Иссык-Куль. Пилоты также выполнили в небе фигуры сложного пилотажа и отработали воздушные бои на различных высотах.