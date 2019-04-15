Британия сорвала погоню за подлодками РФ из-за кокаина

Семерых моряков Королевского военно-морского флота Великобритании отстранили от службы из-за проваленного теста на наркотики. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, речь идет о членах экипажа субмарины HMS Talent, вооруженной крылатыми ракетами семейства «Томагавк». Тест, показавший присутствие в их организмах следов кокаина, был проведен на прошлой неделе.

У моряков взяли анализы на следующее утро после вечеринки, в которой они участвовали, пока их подлодка готовилась к сложной миссии по отслеживанию движения российских субмарин Северном море и за Полярным кругом.

Старшие офицеры ВМС приказали передать моряков военной полиции после того, как врачи Королевского флота подтвердили результаты анализов. В британском Минобороны назвали действия моряков «несовместимыми» с военной службой, поскольку они «снижают эффективность операций».

Источник The Telegraph в ВМС посетовал, что на обучение высококвалифицированных подводников уходят годы, поэтому потеря семерых моряков из-за одной «глупой ночи» является серьезной проблемой.

Накануне Минобороны Великобритании подтвердило, что шесть военнослужащих из базирующегося в Йоркшире 6-го Королевского полка материально-технического снабжения были отстранены из-за положительного результата теста на кокаин.

До этого четверых солдат Дворцовой кавалерии поймали за приемом кокаина в туалете виндзорского паба.

Источник в армии заявил The Telegraph, что злоупотребление кокаином и MDMA среди военнослужащих в последнее время стало распространенной проблемой.

В войсках начнут проводить дополнительную подготовку по борьбе с наркотиками, усилят проверки и будут читать антинаркотические лекции в качестве наказания.