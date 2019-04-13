Мелкие пакости: парусник «Седов» не пустили в Польшу

Польские власти отказались впускать в свои территориальные воды российское учебное судно «Седов». Свое решение они обосновали таким же образом, как и власти Эстонии — допуск парусника противоречил бы польской «политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма ». Тем временем учебное судно продолжило свой маршрут и уже 2 мая прибудет в Калининград

Польша отказалась впускать в свои территориальные воды российский парусник «Седов». Причиной этому стали курсанты Керченского государственного морского технологического университета, находящиеся на судне. Об этом сообщила пресс-секретарь польского МИДа Ева Сувара.

«Мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнания аннексии Крыма», — сказала Сувара.

Она отметила, что это решение принял премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

В ответ на это украинский министр иностранных дел Павел Климкин поблагодарил Моравецкого. Об этом он написал на своей странице в твиттере, передает ФАН.

«Спасибо премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому за решение отказать российскому паруснику «Седов» войти в территориальные воды страны», — говорится в посте политика.

Кроме того, он напомнил, что Киев до сих пор считает Крым якобы территорией Украины. Климкин считает, что власти Польши поступили правильно, не пустив парусник. По его словам, Москва «должна нести ответственность» за то, что в 2014 году по итогам референдума Крым вошел в состав Российский Федерации.

Ранее по той же причине барк «Седов» не пустили и на территорию эстонских вод. Как отметила пресс-секретарь МИД Эстонии Сандра Камилова, если бы власти разрешили судну зайти в эстонский борт, то это противоречило бы позиции Таллина, который не признает вхождения Крыма в состав России.

В посольстве РФ в Эстонии отказ от захода в территориальные эстонские воды назвали «недружественным шагом эстонских властей». Там считают, что заход парусника жители столицы запомнили, как праздник. В прошлом году в порт прибыли два российских судна — «Седов» и «Мир», на борт которых для местных жителей были организованы экскурсии.

«Прибытия преобразившегося после ремонта и восстановившего свой первоначальный вид парусника «Седов» ожидали в Таллине с нескрываемым нетерпением и сейчас. Легко представить огромное разочарование, которое испытают местные жители, узнав о сделанном запрете», — добавили в дипмиссии.

Между тем власти эстонской столицы сожалеют, что внешнеполитическое ведомство страны запретило впускать «Седова».

«Никаких проблем с этими судами у города никогда не было, напротив — сотрудничество всегда было конструктивным», — сказал вице-мэр Таллина Вадим Белобровцев.

Он отметил, что это решение представителей властей страны вызывает у него недоумение, сообщает ERR.

Кроме того, как считает вице-мэр, недопуск парусника ставит под вопрос российское участие в регате Tall Ships Races, которая пойдет в 2021 году в Таллинне. По его словам, это может снизить интерес граждан к мероприятию.

Между тем, капитан парусника Евгений Ромашкин рассказал в интервью «Sputnik Эстония», что курсанты и экипаж судна «Седов» отреагировали спокойно на запрет входа барка в территориальные воды Эстонии.

Между тем, учебное судно продолжает свое плавание.

«Запрет и эстонских, и польских властей на заход в воды этих стран никоим образом не повлиял на рейсовое задание, программу морской практики 112 курсантов, которая выполняется на 100%», — сказал ТАСС ректор Калининградского государственного технического университета (КГТУ) Владимир Волкогон.

Маршрут российского учебного судна не предполагал захода в иностранные порты, кроме посещения эстонского Таллина и польской Гдыни. Волкогон отметил, что учебное судно «Седов» завершит свой сотый рейс в Калининграде 2 мая. В очередное плавание с новой группой курсантов парусник отправится 3 мая.

По словам ректора, экипажу хватает, как продуктов питания и воды, так и топлива. Поэтому «в этом плане беспокойств никаких нет», отметил Волкогон. Он добавил, что «присутствие на борту парусника курсантов из Керчи — это повод, а не причина для отказа в заходе „Седову“ в воды Эстонии и Польши», поскольку «студенты керченского вуза имеют международные удостоверения моряков и обладают, соответственно, международным морским правом».