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Опубликовано видео взлета истребителей Су-27СМ сквозь ливень 

РИА Новости 1 час назад
Минобороны опубликовало видео взлета истребителей Су-27СМ в условиях проливного дождя.
Самолет поднялся в небо, несмотря на погодные условия, и сопроводил стратегические ракетоносцы Ту-160 над Черным морем.
"В воздухе пилоты получили координаты самолетов дальней авиации, а затем и условных воздушных целей, приближавшихся к ним", — говорится в сообщении ведомства.
Летчики поочередно отработали сопровождение самолетов Ту-160, а затем выполнили перехват условного противника в воздухе.
В Минобороны подчеркнули, что плановые мероприятия боевой подготовки проходили на фоне учений НАТО "Морской щит — 2019".
Многонациональные маневры альянса, в которых участвовали также украинские и грузинские моряки, проходили в Черном море с 5 по 13 апреля.
Корабли российского Черноморского флота также выходили в море для учений. Среди прочего морские пехотинцы отработали погрузку бронетранспортеров и личного состава на большой десантный корабль "Азов", а затем — выход машин на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , Министерство обороны , НАТО
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