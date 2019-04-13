Опубликовано видео взлета истребителей Су-27СМ сквозь ливень

Минобороны опубликовало видео взлета истребителей Су-27СМ в условиях проливного дождя.

Самолет поднялся в небо, несмотря на погодные условия, и сопроводил стратегические ракетоносцы Ту-160 над Черным морем.

"В воздухе пилоты получили координаты самолетов дальней авиации, а затем и условных воздушных целей, приближавшихся к ним", — говорится в сообщении ведомства.

Летчики поочередно отработали сопровождение самолетов Ту-160, а затем выполнили перехват условного противника в воздухе.

В Минобороны подчеркнули, что плановые мероприятия боевой подготовки проходили на фоне учений НАТО "Морской щит — 2019".

Многонациональные маневры альянса, в которых участвовали также украинские и грузинские моряки, проходили в Черном море с 5 по 13 апреля.

Корабли российского Черноморского флота также выходили в море для учений. Среди прочего морские пехотинцы отработали погрузку бронетранспортеров и личного состава на большой десантный корабль "Азов", а затем — выход машин на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья.