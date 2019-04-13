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При ударах ВВС Израиля по позициям сирийской армии пострадали трое военных 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Фото: © AFP 2019 / Jack Guez
Трое военных пострадали в результате ударов авиации Израиля по позициям армии САР в провинции Хама, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.
"Около 2.30 (совпадает с мск — ред.) сегодня, в субботу, утром 13 апреля 2019 года ВВС Израиля нанесли авиаудар из воздушного пространства Ливана в сторону города Масьяф по одной из наших военных позиций, и наши силы ПВО сразу же отразили вражеские ракеты и сбили некоторые из них до того, как они достигли целей. В результате агрессии (Израиля — ред.) были разрушены несколько зданий и пострадали три бойца", — пишет агентство.
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Армия , Ближний Восток , Оружие , Израиль , Сана
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