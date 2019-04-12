Военный эксперт: уверен, ЗРС «Витязь» станет легендой

России успешно завершились государственные испытания новой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 "Витязь", сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко . Уже запущено производство первого серийного комплекта, который сдадут в этом году. По словам Криворучко, система заменит в Вооруженных силах С-300 "Фаворит".

ЗРС С-350 "Витязь" — самоходная пусковая установка. Она работает вместе с всеракурсным радаром с электронным сканированием пространства и командным пунктом на базе шасси специального автомобиля БАЗ. В боекомплект комплекса входят ракеты средней и малой дальности.

Ранее сообщалось, что первая такая система поступит в учебный центр Зенитных ракетных войск ВКС в Ленинградской области.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец сравнил "Витязь" с его предшественником.