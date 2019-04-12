Военные под Астраханью выполнили успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М»

На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области боевые расчёты выполнили успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М», сообщили в пресс-службе Западного военного округа, передаёт РИА «Новости».

Пуск ракеты выполнили ракетчики, передислоцированные из Ленинградской области на полигон «Капустин Яр».

«Применив ракету ОТРК «Искандер-М», боевые расчёты ЗВО поразили заглубленный командный пункт условного противника, расположенный на дальности 56 километров», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы объективные средства контроля зафиксировали попадание без отклонения. По результатам тактико-специального учения расчёт получил оценку «отлично».

Ранее подразделения ракетной бригады Западного военного округа совершили комбинированный марш, протяжённость которого составила около 3 тысяч километров. Военные в назначенном районе отработали оборудование стартовых позиций, выполнили комплекс нормативов на боевой технике, а также осуществили электронные одиночные и групповые пуски.