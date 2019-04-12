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Военные под Астраханью выполнили успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М» 

Парламентская газета + ещё 1 49 минут назад
Фото: ТАСС
На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области боевые расчёты выполнили успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М», сообщили в пресс-службе Западного военного округа, передаёт РИА «Новости».
Пуск ракеты выполнили ракетчики, передислоцированные из Ленинградской области на полигон «Капустин Яр».
«Применив ракету ОТРК «Искандер-М», боевые расчёты ЗВО поразили заглубленный командный пункт условного противника, расположенный на дальности 56 километров», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы объективные средства контроля зафиксировали попадание без отклонения. По результатам тактико-специального учения расчёт получил оценку «отлично».
Ранее подразделения ракетной бригады Западного военного округа совершили комбинированный марш, протяжённость которого составила около 3 тысяч километров. Военные в назначенном районе отработали оборудование стартовых позиций, выполнили комплекс нормативов на боевой технике, а также осуществили электронные одиночные и групповые пуски.
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Армия , Войска , Оружие , РИА Новости , Астраханская Область , Астрахань , Ленинградская область
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