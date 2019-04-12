Российские Ту-160 и Су-27СМ провели тренировку на фоне учений НАТО в Черном море

Стратегические бомбардировщики РФ Ту-160 провели тренировку совместно с вылетевшими из Крыма истребителями Су-27СМ на фоне продолжающихся в Черном море учений НАТО "Морской щит — 2019". Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), добавив, что учения альянса позволяют эффективно отрабатывать учебно-боевые задачи.

"Летчики-истребители авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО выполнили сопровождение стратегических бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь" <…> а также отработали перехват воздушных целей", — сказали в пресс-службе. В округе уточнили, что звено Су-27СМ морской авиации Черноморского флота вылетело с оперативного аэродрома в Крыму.

Тренировка прошла "на фоне совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО "Морской щит — 2019", которые послужили хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки".

Летчики Су-27СМ в воздухе получили координаты Ту-160 и условных воздушных целей, приближающихся к бомбардировщикам. Каждая пара истребителей отработала сопровождение Ту-160, а затем перехват условного противника.

Учения НАТО "Морской щит — 2019" проходят в Черном море с 9 по 13 апреля. В них задействованы корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции во взаимодействии с представителями вооруженных сил Грузии и Украины.