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Минобороны Украины: Зеленский четырежды проигнорировал повестки во время мобилизации 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский четыре раза проигнорировал повестки, присланные ему во время мобилизации в 2014-2015 годах. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады.
"Гражданин Зеленский В. А. находится на воинском учете военнообязанных с 22.12.2008 года
Пригоден к военной службе. Военную службу в Вооруженных силах не проходил. Для призыва во время мобилизации ему отправляли повестки 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 по адресу, определенному в его учетных документах. Зеленский В. А. в военный комиссариат по его вызову не прибывал", — сказано в документе.
Во время первого тура выборов президента Украины Зеленский получил 30,24% голосов. На втором месте — действующий президент Петр Порошенко с 15,95% поддержки. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.
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Армия , В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Министерство обороны , Верховная Рада
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