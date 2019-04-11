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Проход через Керченский пролив: на Украине обозначали военные планы 

Рамблер 16 минут назад
На Украине вновь анонсировали новые проходы украинских кораблей через Керченский пролив. Об этом сообщает РБК со ссылкой на УНИАН.
Глава министерства обороны Украины Степан Полторак заявил, что отказ от таких проходов означал бы отказ от Азовского моря и территории Украины.
По словам министра, новые проходы будут осуществлены, когда будут полностью готовы Военно-морские силы и будет получена поддержка со стороны партнеров.
Ранее Полторак уже говорил о том, что украинские военные корабли будут и дальше осуществлять проходы через Керченский пролив. Он пообещал, что будет «и двадцатый, и тридцатый, и сотый» проход, поскольку это принципиальный вопрос для Украины.
Армия , Видео , Войска , Украина , Степан Полторак
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