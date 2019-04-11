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Фото: Турция на инфографике сравнила истребители Су-57 и F-35 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Информационное агентство Anadolu для наглядности использовала инфографику, демонстрирующую особенности этих самолетов. Как оказалось, российская техника превзошла "американца" по большинству характеристик.
Так, например, на инфографике показано, что максимальная скорость Су-57 составляет 2600 км/ч, а F-35 сможет разогнаться только до 1931 км/ч. Российский истребитель способен совершать полет продолжительностью 5,8 часа, а F-35 — 2,36 часа.
Су-57 превосходит конкурента по взлетной массе и боевой нагрузке. В числе его преимуществ указаны полеты на сверхзвуке без форсажа и высокая маневренность.
При этом отмечается, что препятствия на пути поставок Турции F-35, чинимые США, подталкивают Анкару к поиску альтернатив. В том числе рассматривается и вопрос о закупке российских самолетов.
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Армия , Войска , Оружие , ИА Anadolu , Турция
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