РВСН отрабатывают маневренные действия на ракетных комплексах «Тополь» и «Ярс» в трех регионах страны

На маршрутах движения пусковых установок организована комендантская служба, которая занимается охраной маршрутов движения, отслеживает ее прохождение через контрольные точки и следит за РХБ обстановкой.

На маршрутах движения автономных пусковых установок организована комендантская служба, которая занимается охраной маршрутов движения колонны с крупногабаритной техникой, отслеживает прохождение колонны через контрольные точки, следит за радиационной, химической и биологической обстановкой.

Кроме того, в пунктах пересечения маршрутов, на развилках дорог, труднопроходимых участках, крутых и длинных спусках и подъемах, проходах через заграждения и на условно зараженных участках местности выставлены посты регулирования.

Одной из самых приоритетных задач стала отработка широкого перечня вопросов по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп в ночное время.

В общей сложности подразделения ракетных соединений отработают несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, вооружённого подвижными грунтовыми ракетными комплексами, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки.

Данные занятия проводятся круглосуточно. Они позволяют совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН.