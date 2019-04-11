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РВСН отрабатывают маневренные действия на ракетных комплексах «Тополь» и «Ярс» в трех регионах страны 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На маршрутах движения пусковых установок организована комендантская служба, которая занимается охраной маршрутов движения, отслеживает ее прохождение через контрольные точки и следит за РХБ обстановкой.
В рамках тактических занятий пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» и «Ярс» ракетных соединений РВСН отрабатывают вводные по смене полевых позиций в трех регионах России (Республика Марий Эл, Новосибирская область и Алтайский край).
На маршрутах движения автономных пусковых установок организована комендантская служба, которая занимается охраной маршрутов движения колонны с крупногабаритной техникой, отслеживает прохождение колонны через контрольные точки, следит за радиационной, химической и биологической обстановкой.
Кроме того, в пунктах пересечения маршрутов, на развилках дорог, труднопроходимых участках, крутых и длинных спусках и подъемах, проходах через заграждения и на условно зараженных участках местности выставлены посты регулирования.
Одной из самых приоритетных задач стала отработка широкого перечня вопросов по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп в ночное время.
В общей сложности подразделения ракетных соединений отработают несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, вооружённого подвижными грунтовыми ракетными комплексами, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки.
Данные занятия проводятся круглосуточно. Они позволяют совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , РВСН , Алтайский Край , Новосибирская Область , Республика Марий Эл
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