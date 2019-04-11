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Летчики Балтфлота провели ночные посадки на палубу корвета 

Российская Газета + ещё 2 4 часа назад
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Посадки на палубу авианосного корабля отработали экипажи вертолетов морской авиации Ка-27 Балтийского флота в акватории Балтики.
Полеты проходили днем и ночью, летчики сажали вертолеты на корвет "Сообразительный" в дрейфе и на ходу. Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, за время учения совершено более 20 посадок на корабль.
В учебных полетах было задействовано пять экипажей корабельных вертолетов. Ночные полеты занимают особое место в программе их подготовки. Навыки управления вертолетом в условиях ограниченной видимости обязательны для каждого пилота, он должен уметь выполнить полетное задание, взлететь с палубы и сесть на нее, ориентируясь исключительно по приборам.
Летчики во взаимодействии с кораблем отработали также выполнение противолодочных задач в морском полигоне Балтийского флота и тактические приемы поиска и слежения за субмаринами условного противника.

Справка "РГ"

Многоцелевой сторожевой корабль "Сообразительный" — серийный корвет ближней морской зоны проекта 20380, был передан Балтийскому флоту в октябре 2011 года. Впервые для отечественных кораблей такого водоизмещения (2 тысячи тонн) в кормовой части размещен ангар с взлетно-посадочной площадкой для противолодочного вертолета Ка-27 и значительный запас топлива для него (до 20 тонн).
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