Ирак получил новую партию российских танков Т-90С

Ирак получил новую партию российских танков Т-90С. Это уже четвертая партия современных бронемашин.

Об этом сообщает издание Iraqi News. Генерал-майор Валид Халифа, командир 9-й бронетанковой дивизии армии Ирака подтвердил прибытие танков в Ирак и добавил, что военные подготовлены к эксплуатации машин. Их обучили российские специалисты.