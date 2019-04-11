Ирак получил новую партию российских танков Т-90С. Это уже четвертая партия современных бронемашин.
Об этом сообщает издание Iraqi News. Генерал-майор Валид Халифа, командир 9-й бронетанковой дивизии армии Ирака подтвердил прибытие танков в Ирак и добавил, что военные подготовлены к эксплуатации машин. Их обучили российские специалисты.
Соглашение с Россией о поставке модернизированных боевых танков Т-90С Ирак подписал в июле 2017 года. Цена сделки — один миллиард долларов. А ЦАМТО сообщает, что, согласно годовому отчету "Уралвагонзавода", в 2016 году предприятие заключило базовый контракт на поставку 73 танков Т-90С/СК ВС Ирака. И сразу звучали мнения, что заказ будет значительно больше. В июне прошлого года американские военные эксперты высказали опасения по поводу возможной потери иракского рынка тяжелой бронетехники. ВС Ирака отдали предпочтение российским танкам Т-90С.