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Ирак получил новую партию российских танков Т-90С 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Ирак получил новую партию российских танков Т-90С. Это уже четвертая партия современных бронемашин.
Об этом сообщает издание Iraqi News. Генерал-майор Валид Халифа, командир 9-й бронетанковой дивизии армии Ирака подтвердил прибытие танков в Ирак и добавил, что военные подготовлены к эксплуатации машин. Их обучили российские специалисты.
Соглашение с Россией о поставке модернизированных боевых танков Т-90С Ирак подписал в июле 2017 года. Цена сделки — один миллиард долларов. А ЦАМТО сообщает, что, согласно годовому отчету "Уралвагонзавода", в 2016 году предприятие заключило базовый контракт на поставку 73 танков Т-90С/СК ВС Ирака. И сразу звучали мнения, что заказ будет значительно больше. В июне прошлого года американские военные эксперты высказали опасения по поводу возможной потери иракского рынка тяжелой бронетехники. ВС Ирака отдали предпочтение российским танкам Т-90С.
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Армия , Ближний Восток , В мире , Оружие , Уралвагонзавод , Ирак
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