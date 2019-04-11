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«Сармат» вышел на финишную прямую 

Вести.Ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" находится на финальном этапе испытаний. Кроме того, лазерный комплекс "Пересвет" и гиперзвуковая система "Кинжал" уже поставлены на боевое дежурство, заявил Владимир Путин на встрече с офицерами и прокурорами, посвященной присвоению им новых званий.
Также президент добавил, что планирующий боевой ядерный блок "Авангард" должен серьезно повысить боеспособность российских Ракетных войск стратегического назначения, пишет агентство ТАСС.
Комплекс "Сармат" сменит в РВСН тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету Р-36М2 "Воевода". Основная особенность нового оружия — практически неограниченный радиус действия. Ракета способна летать как через Северный, так и через Южный полюс.
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Армия , Оружие , Владимир Путин , РВСН , ИТАР-ТАСС
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