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Японские военные извинились за разбившийся F-35 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Getty Images
Силы самообороны Японии принесли извинения за крушение истребителя F-35, обломки которого были обнаружены 10 апреля. Об этом сообщает ТАСС.
Глава комитета начальников штабов Кодзи Ямадзаки попросил прощение за случившееся у всего японского народа. Он подчеркнул, что спасательная операция по поиску пилота продолжается круглосуточно.
Ямадзаки отметил, что нужно выяснить причины крушения. После этого Япония решит вопрос дальнейших поставок и использования этих самолетов. В ноябре 2018-го страна планировала закупить 142 истребителя этой модели.
Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A Lightning II пропал с радаров вечером 9 апреля. Он вылетел с военной базы Мисава в префектуре Аомори и выполнял тренировочный полет над водами Тихого океана. 10 апреля были обнаружены обломки самолета.
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Армия , Азия , В мире , Оружие , Япония
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