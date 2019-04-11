Пистолет «Удав» допустили к серийному производству

Как сообщил РИА Новости представитель Ростеха Сергей Абрамов, межведомственная комиссия завершила работу. По его словам, пистолет получил литеру «О1».

Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Михаил Левшунов в свою очередь рассказал, что следующим этапом станет принятие комплекса на вооружение или решение о его эксплуатации в войсках. Этот институт и разработал пистолет.

«Удав» девятого калибра — это полностью российская разработка. Новый пистолетный комплекс прошёл государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. «Удав» будет производиться в трёх модификациях: для войск, специальных подразделений и гражданского рынка.