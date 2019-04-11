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Пистолет «Удав» допустили к серийному производству 

Говорит Москва 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Как сообщил РИА Новости представитель Ростеха Сергей Абрамов, межведомственная комиссия завершила работу. По его словам, пистолет получил литеру «О1».
Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Михаил Левшунов в свою очередь рассказал, что следующим этапом станет принятие комплекса на вооружение или решение о его эксплуатации в войсках. Этот институт и разработал пистолет.
«Удав» девятого калибра — это полностью российская разработка. Новый пистолетный комплекс прошёл государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. «Удав» будет производиться в трёх модификациях: для войск, специальных подразделений и гражданского рынка.
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Армия , Оружие , ЦНИИТОЧМАШ
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