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«Не хотят потерять политическое влияние»: как США заставляют Египет отказаться от российских истребителей Су-35 

RT на русском 23 часа назад
США могут ввести санкции против Египта, если страна закупит у России многоцелевые истребители Су-35. Об этом заявил глава Госдепа Майк Помпео. По его словам, американская сторона надеется, что Каир не станет заключать эту сделку. Ранее под санкции США за приобретение самолётов Су-35 уже попал Китай, а сейчас Вашингтон давит на Турцию, чтобы та отказалась от российских комплексов С-400. Эксперты отметили, что Соединённые Штаты пытаются не допустить покупки оружия РФ третьими странами — для Вашингтона это будет означать потерю политического влияния и прибыли от контрактов на продажу и обслуживание своей военной техники.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон может ввести санкции против Египта, если Каир закупит у России самолёты Су-35. По его словам, Соединённые Штаты неоднократно заявляли, что подобные сделки влекут за собой применение ограничительных мер в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Об этом он сказал на заседании комитета по ассигнованиям конгресса США по бюджету на 2020 год.
«Мы ясно говорили (властям Египта. — RT), что такие закупки влекут применение санкций в соответствии с законом CAATSA в отношении властей. Мы получили заверения от них, что они это понимают. Надеюсь, что они решат не совершать эту покупку», — приводит слова Помпео РИА Новости.
Эта позиция была озвучена и представителем администрации Дональда Трампа в ходе брифинга перед визитом в США президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.
«У нас нет большой гибкости в рамках закона CAATSA​​​… У нас уже есть такая ситуация с Китаем, с Индией, с Турцией, которая является союзником по НАТО. Так что мы хотели бы призвать страны, которые желают поддерживать и расширять свои отношения с США в военной сфере, очень серьёзно относиться к этому закону», — цитирует РИА Новости слова представителя администрации.
Напомним, закон CAATSA, принятый американским конгрессом в ответ на якобы имевшее место вмешательство России в президентские выборы в США, позволяет Вашингтону среди прочего замораживать активы и запрещать американским финансовым институтам сотрудничать с государствами, заключающими крупные оружейные сделки с Москвой.
Замглавы «Рособоронэкспорта» Сергей Корнев в конце марта отметил, что пока контракт на покупку истребителей с Египтом не подписан, однако Россия готова поставить Каиру эти самолёты.
«В перспективе мы были бы заинтересованы с Египтом и другими партнёрами сотрудничать по всему авиационному спектру, включая поставки Су-35», — сообщил Корнев агентству Интерфакс.

Потеря влияния

Такие заявления со стороны главы Госдепа накануне визита главы суверенного государства можно расценивать как «неприкрытую попытку давления», отметил в разговоре с RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.
«Америка всегда совмещала приятное с полезным: переводила в политическое русло экономические интересы и наоборот. Вашингтон будут так действовать и дальше. Россия — главный конкурент США по оружейному рынку, отсюда и такое давление на страны, которые хотят покупать российское оружие, в данном случае — на Египет», — пояснил эксперт.
Вашингтон пытается помешать третьим странам покупать российское оружие, так как это будет означать их выход из сферы влияния США, прокомментировал ситуацию в беседе с RT политолог Александр Асафов.
«Продажа российского оружия Египту подразумевает дальнейшее сотрудничество Москвы и Каира в рамках военно-технического обслуживания этих истребителей. А Вашингтон не хочет допустить углубления российско-египетского взаимодействия в оборонной сфере», — отметил эксперт.
Американская политика по продаже вооружений целиком и полностью строится на доминировании в политическом поле, подчеркнул Асафов. Так, страны НАТО зачастую вынуждены покупать уже устаревшее американское вооружение только потому, что являются членами альянса и находятся под диктатом США, пояснил эксперт.
Сейчас Вашингтон пытается сохранить своё влияние на рынке вооружений, и поэтому вступает в жёсткую конкуренцию с Россией, добавил Александр Асафов.
«Американцы прекрасно понимают, что присутствие в той или иной стране вооружённых систем РФ означает потерю политического влияния там Вашингтона. Поэтому решения других стран о покупке российского оружия США всегда воспринимают враждебно. Исключением была Индия. На примере Турции и других стран в схожей ситуации видно американское давление. Вашингтон будет и дальше угрожать Египту из-за намерения приобрести Су-35, вводить санкции и шантажировать», — рассказал Асафов.

Желанный истребитель

Су-35 — сверхманёвренный многоцелевой истребитель поколения 4++, разработанный в ОКБ Сухого. Благодаря технологиям пятого поколения, он существенно превосходит зарубежные истребители аналогичного класса. Он считается самым современным серийным боевым самолётом в России. В войска он поставляется с конца 2012 года.
Су-35 предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей. Он сочетает функции истребителя и бомбардировщика и обладает средствами прорыва современной противовоздушной обороны.
Главное достоинство Су-35 — это многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) с пассивной фазированной антенной решёткой (ПФАР) Н035 «Ирбис», разработанная НИИП имени В. В. Тихомирова. Она может обнаруживать и сопровождать до 34 целей на дальности до 400 км.
В ноябре 2017 года лётчик-испытатель Сергей Богдан рассказал в интервью ТАСС, что Су-35 обладает потрясающей манёвренностью и управляемостью в экстремальных условиях. Эти качества дают российскому истребителю весомые преимущества даже в самом сложном воздушном бою. По словам специалиста, самолёт способен совершать быстрый разворот вокруг своей оси, мгновенно находить цель и проводить атаку.
В 2015 году Китай стал первым зарубежным заказчиком новых истребителей — до этого Су-35 состояли на вооружении только у ВКС России. В рамках контракта стоимостью $2,5 млрд Пекин приобрёл у российской стороны 24 машины. Контракт на поставку 11 истребителей Су-35 был заключён и с Индонезией.
В СМИ появлялась информация о том, что Индонезия может отказаться от контракта из-за опасений по поводу санкций со стороны Вашингтона в рамках закона CAATSA​​​. Впоследствии глава Минобороны Индонезии Рямизард Рякуду заявил, что его страна не откажется от российских истребителей.

Санкционная конкуренция

Египет — далеко не первая страна, которая может попасть в санкционные списки США из-за интереса к российскому оружию. Так, на протяжении последних нескольких месяцев Вашингтон принуждает Турцию отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Американская сторона приостановила участие Турции в программе закупок истребителей F-35 и пригрозила Анкаре санкциями.
В начале апреля вице-президент США Майк Пенс намекнул, что покупка С-400 может даже стоить Турции членства в НАТО.
«Турция должна выбрать. Хочет ли она оставаться критически важным партнёром в самом успешном военном альянсе в истории или же хочет рисковать безопасностью этого партнёрства, принимая такие безрассудные решения, которые подрывают наш альянс», — говорится в сообщении Пенса.
Наряду с Турцией под угрозой введения американских ограничительных мер в 2018 году оказалась Индия, которая заключила с Россией контракт на покупку комплексов С-400 на $5 млрд
Кроме того, в 2018 году санкции, предусмотренные положениями CAATSA, были введены против департамента развития оборудования китайской армии и его главы Ли Шанфу за сделки с Москвой по покупке С-400 и 24 истребителей Су-35.

Снижение эффективности

США нарушают международное право и пытаются распространять собственные законы на территории других государств, отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.
«Вашингтон принял закон о противодействии России, а теперь пытается под него подвести законодательство Египта. Стоит отметить, что американское оружие в борьбе с ИГИЛ* показало себя с не самой лучшей стороны, старые российские танки справлялись намного лучше. По этой причине Египет старается заменить американское оружие российским», — рассказал эксперт.
По его словам, Египет заинтересован в том, чтобы сделка с Россией была завершена. Для Каира это вдвойне выгодно, поскольку соглашение подразумевает дальнейшее расширение военно-технического сотрудничества.
В то же время санкционную политику Вашингтона в отношении суверенных государств эксперт назвал незаконной.
«Распространение американского законодательства на другие страны является нарушением международного права. Всему миру следовало бы ввести ответные санкции против США. В Вашингтоне считают, что закон для них не писан, поэтому действуют с позиции силы», — отметил Юрий Кнутов.
Александр Асафов, в свою очередь, добавил, что угрозы США имеют «всё меньшую эффективность», как это видно на примере Турции, которая, несмотря на давление Вашингтона, не отказалась от покупки российских комплексов С-400.
«Страны, заинтересованные в сотрудничестве с Россией, продолжат идти суверенным курсом и приобретать оружие, которое считают нужным без политического и экономического давления, уговоров и шантажа. Будущее за суверенными государствами, а не за теми, кто дал вассальную присягу США, как Польша и Прибалтика», — заключил эксперт.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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Армия , Видео , Оружие , Статьи , США , Майк Пенс , Сергей Корнев , Дональд Трамп , Сухой , Министерство обороны , Рособоронэкспорт , Госдеп США , Исламское государство , НАТО , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Египет , Индия , Каир , Китай , Москва , Турция
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