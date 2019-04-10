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Эксперт оценил заявление Помпео о возможной закупке Египтом российских Су-35 

RT на русском 19 часов назад
Фото: ТАСС
Эксперт Ассоциации военных политологов, доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал заявление американского госсекретаря Майка Помпео о том, что закупка Египтом российских самолётов Су-35 приведёт к санкциям.
«Я глубоко убежден, помимо того, что Соединённые Штаты обеспокоены превосходством вооружения и боевой техники Российской Федерации сегодня, то ещё беспокоят их экономические причины роста интереса к вооружению и боевой технике — притом дорогостоящей — на рынках вооружений», — сказал Кошкин.
Он не исключил, что Вашингтон будет оказывать на Каир всяческое давление.
Как считает эксперт, Египет станет бороться за эту сделку, а у США есть последний шанс показать свои возможности для всего мира.
Ранее Помпео выразил надежду, что власти Египта «решат не двигаться дальше в вопросе этих закупок».
В марте газета «Коммерсантъ» писала, что Египет подписал соглашение на поставку российских истребителей Су-35. По информации издания, речь идёт о партии «свыше двух десятков машин» и средств авиационного поражения к ним на $2 млрд
По данным источников, соответствующее соглашение вступило в силу в конце 2018 года. При этом в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству заявили, что Москва и Каир во второй половине 2018 года не заключали контракты на поставку авиационной техники.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Газета "Коммерсантъ" , Египет , США
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