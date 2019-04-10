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Талибы заявили об уничтожении американского B-52 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: U.S. Air Force / Globallookpress.com
Действующее в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в России) утверждает, что его бойцы сбили американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress. На заявление представителя организации Кари Юсефа Ахмади обратило внимание издание Muraselon.
Как сообщается, информация о сбитом военном самолете появилась в Twitter. В записи говорится, что удар по бомбардировщику якобы нанесли в округе Вашир провинции Гильменд. Отмечается, что после этого B-52 упал, а все находившиеся на борту — погибли.
Ни афганские власти, ни американская сторона не комментировали эту информацию.
8 апреля сообщалось о нападении террориста-смертника возле авиабазы НАТО Баграм в Афганистане, при котором погибли трое американских военнослужащих и один контрактник. Как позднее выяснилось, последний оказался жив, передавало агентство Reuters.
«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.
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Комментарии5
Армия , Оружие , Происшествия , Талибан , Reuters , Афганистан
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