Призрачный флот. Американцы придумали, как следить за русскими подлодками

Система поиска субмарин, двухмесячное автономное плавание в беспилотном режиме и возможность установки вооружений — Пентагон уже несколько лет работает над созданием серии морских дронов Sea Hunter. По словам конструкторов, испытания первого робота-охотника прошли успешно. Всего ВМС США планируют заказать десять единиц. На что способен "призрачный флот" и как российские подводники собираются ему противостоять — в материале РИА Новости.

Корабли без капитанов

Программа Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel (ACTUV) стартовала в США еще в 2010-м. Первый беспилотный корабль построили за четыре года. В ходе испытаний 40-метровый беспилотник под названием Sea Hunter совершил плавание из Калифорнии на Гавайи и обратно.

Водоизмещение "охотника" — 145 тонн, максимальная скорость — около 30 узлов. Это тримаран. Он оснащен двумя дизельными двигателями, способен находиться в режиме патрулирования более двух месяцев и проплыть за это время порядка десяти тысяч миль. Справляется с волнением моря до семи баллов. Первый образец не имеет на борту вооружения, однако в Пентагоне не исключают, что следующие дроны могут его получить. В частности, планируется оснащать их артиллерией, стрелковым, ракетным, лазерным оружием и комплексами радиоэлектронной борьбы. Управляет дистанционно всем этим хозяйством оператор.

Главная миссия Sea Hunter — поиск и сопровождение дизель-электрических подводных лодок. За их обнаружение отвечают мощный гидроакустический комплекс, множество радаров и сенсоров, определяющих местоположение корабля и ведущих его по маршруту. Причем беспилотник способен самостоятельно корректировать маршрут в зависимости от складывающейся обстановки. Предполагается, что после обнаружения субмарины робот с ней сближается и передает координаты на ближайшие корабли. "Ареал обитания" морских охотников — прибрежные воды Соединенных Штатов. Разработчики заявляют, что новые корабли окажутся полезными и при охране авианосных ударных групп.

ВМС США запросили на 2020 год 400 миллионов долларов, чтобы построить еще два беспилотника. Всего же военное ведомство в условиях стремительного развития подводных сил России Китая , рассчитывает потратить 2,7 миллиарда долларов на создание десяти кораблей в течение следующих пяти лет.

Подводная паутина

По словам председателя Санкт-Петербургского клуба подводников и экс-командира АПЛ Игоря Курдина, США всегда уделяли большое внимание системе обнаружения и слежения за субмаринами вероятного противника.

"В свое время американцам удалось построить достаточно эффективную систему противолодочной обороны, преодолевать ее всегда было непросто, — отмечает эксперт. — Обладая большими финансовыми возможностями, США создали стационарную систему гидроакустического наблюдения SOSUS. Это система датчиков и кабелей, проложенных по дну Мирового океана и служивших барьерами, при пересечении которых фиксировалось местоположение подлодок. При проходе нескольких барьеров устанавливался генеральный курс субмарины. После этого на цель наводились противолодочные силы: авиация, надводные и подводные корабли. В ряде случаев им удавалось обнаруживать советские АПЛ".

Курдин отметил, что в 1990-е Россия практически перестала выполнять боевое патрулирование.

"Американцы расслабились — их всегда губит самонадеянность — и посчитали, что российский флот пришел в упадок, прежнего внимания не заслуживает, и, соответственно, перестали развивать противолодочную оборону. Но сейчас, когда подводный флот России на подъеме, появились новые корабли с другими возможностями — в первую очередь по скрытности, — оказалось, что старая система неэффективна. Американцам приходится срочным образом приводить ее в порядок".

"Черные дыры" в океане

Напомним, сегодня ВМФ России располагает одной из самых тихих дизель-электрических подлодок в мире — проекта 636.3 "Палтус" (или "Варшавянка"). Наряду с 533-миллиметровыми торпедами главный ударный аргумент этих кораблей — новейшие крылатые ракеты "Калибр-ПЛ". Именно "Палтусы" стали первыми в истории современной России субмаринами, осуществившими боевые пуски крылатых ракет по реальным целям — в Сирии. Цель засекается на дистанции, в три-четыре раза превышающей расстояние, на котором лодку может обнаружить вероятный противник.

Шесть таких "дизелей" уже стоят на вооружении Черноморского флота, еще шесть достанутся тихоокеанским морякам. При этом ранние модификации — проекта 877 — тоже в строю и модернизируются. В основном они сосредоточены на Тихоокеанском и Северном флотах. "636-е" охотно покупают на мировом рынке вооружений: по десять подлодок приобрели Китай и Индия, шесть — Вьетнам, еще по нескольку единиц — Иран и Алжир. Немало образцов осталось и в странах бывшего Варшавского блока. В НАТО за бесшумность и скрытность "Палтусы" прозвали черными дырами. Вероятно, новый морской беспилотник создается для борьбы именно с этими подводными лодками.

Курдин подчеркнул, что у США до сих пор нет эффективной системы против российских неатомных подводных лодок. "В 1950-е они посчитали, что дизель-электрические подводные лодки бесперспективны, прекратили их разработку и производство и сосредоточились только на АПЛ, — пояснил эксперт. — Но сейчас мы видим: для решения некоторых задач неатомные подлодки совершенно необходимы и в определенных районах они имеют большие возможности. В борьбе с ними беспилотники представляются далеко не самым эффективным средством. Даже если субмарину обнаружат, атаковать ее не смогут".

Погружение в бюджет

"За океаном активно муссируется тема о том, что российские подводные лодки вблизи берегов США могут нанести ядерный удар по их городам в считаные минуты и никакой возможности отразить этот удар не будет, — говорит Судаков. — Именно для того чтобы "прозванивать" зоны Мирового океана, создаются беспилотники. Вся эта программа позиционировалась как панацея от российских подводных лодок. В действительности это похоже на блеф, который устраивают представители оборонно-промышленного комплекса США, чтобы выкачать деньги для новых программ. А президент Трамп падок на любые инновации, и порой подобные идеи удается довольно успешно продвинуть".

По словам эксперта, при ближайшем рассмотрении морские дроны выглядят далеко не в таком выгодном свете, как их пытаются представить разработчики.