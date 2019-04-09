Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны рассказало о месте женщин на параде 9 мая 

Lenta.ru + ещё 2 9 апреля 2019
Фото: РИА Новости
В ходе парада Победы 9 мая по Красной площади пройдут новые участники, среди которых учащиеся московского университета МВД, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии воздушно-космической обороны и кадетский корпус Следственного комитета. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает РБК со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.
«Важнейшее событие этой весны — парад Победы на Красной площади 9 мая. В нем примут участие свыше 13 тысяч человек и до 160 единиц вооружения и военной техники. Над главной площадью страны пролетит авиационная группа из 74 самолетов и вертолетов», — заявил Шойгу в ходе селекторного совещания.
Женские подразделения регулярно участвуют в параде Победы с 2016 года. Тогда по Красной площади прошли курсантки Вольского военного института материального обеспечения. В прошлом году в составе праздничных колонн было 400 девушек-учащихся Военного университета.
Ранее в апреле сообщалось, что во время парада Победы 9 мая российский производитель автомобилей представительского класса Aurus продемонстрирует новый кабриолет.
Последние новости
В Судане произошел военный переворот Brexit перенесли и разрешили отменить ПАСЕ попросила Россию вернуться и заплатить
Комментарии1
Армия , Войска , Сергей Шойгу , Министерство обороны , СКР , МВД , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Там уже обнаглели»: Лукашенко об отношениях с Россией76
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад37
Россия ответила на ультиматум ПАСЕ530
«Нами управляют ***»: Канделаки сравнила Зеленского со Шварценеггером6
«Сиди лучше на шпагате»: россияне ответили Волочковой12
Видео
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Пока вы не уснули: Киеву напомнили об угрозе войны, поражение Зеленского
В мире
«Там уже обнаглели»: Лукашенко об отношениях с Россией
Политика В мире
«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть
Общество
Москва обратилась с призывом к гражданам Казахстана
В мире СНГ
«Сиди лучше на шпагате»: россияне ответили Волочковой
Шоу-бизнес
Сбивший курсанта МЧС в Воронеже водитель доставлен в суд
Криминал Происшествия
Корь из Украины вызвала вспышку в США
В мире США
«Нами управляют ***»: Канделаки сравнила Зеленского со Шварценеггером
Общество
Военный переворот произошел в Судане
Африка В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение