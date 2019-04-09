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Генерал рассказал о нападении НАТО на российскую Арктику 

News.ru + ещё 1 9 апреля 2019
Фото: globallookpress.com
Арктика — стратегический регион, необходимый не только с точки зрения освоения ресурсов, но и как форпост России, считает председатель президиума «Офицеров России», генерал-майор Сергей Липовой. Эксперт дал прогноз на случай резкого обострения ситуации в военном плане.
По мнению военного, НАТО прежде всего будет планировать удары по тем местам, где расположены стратегически важные объекты и нефтегазовая инфраструктура. Речь идёт о Норильске, Салехарде и Диксоне.
При этом Альянсу в военных действиях против России могут помочь скандинавские страны. Липовой считает, что Швеция и Финляндия формально будут соблюдать нейтралитет, но при этом предоставят НАТО свою территорию и ресурсы. Кроме того, своими базами за полярным кругом может поделиться и Норвегия.
Однако, отмечает эксперт, это — лишь теория. В реальности у НАТО нет ресурсов для серьёзного давления на Россию в Арктике, передаёт «Царьград».
Ранее News.ru писал, что Россия разработает и примет обновлённую стратегию развития Арктики до 2035 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на V Международном Арктическом форуме в Санкт-Петербурге.
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Комментарии2
Армия , Войска , Владимир Путин , НАТО , Царьград ТВ
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