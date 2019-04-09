Водолазы Северного флота отработали погружение в условиях низких температур

Особое внимание при проведении водолазных спусков обращалось на соблюдение требований техники безопасности.

Сегодня в отряде спасательных судов управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота состоялись практические занятия с водолазными специалистами по спускам под воду в условиях низкой температуры воздуха.

Тренировка прошла в Североморске на борту рейдового водолазного катера РВК-1230. Водолазные специалисты выполнили нормативы по проверке оборудования, снаряжения и средств связи, отработали правильность организации водолазных спусков с соблюдением требований и мер безопасности.

В ходе работы на глубинах до 50 метров водолазы провели осмотр подводной части плавучего причала и визуально оценили надёжность конструкций и соединений.

Водолазные спуски осложнялись сильным порывистым ветром и низкой температурой воздуха. При проведении работ под водой в таких условиях возможно обледенение металлических частей дыхательной аппаратуры. Особое внимание при проведении водолазных спусков обращалось на соблюдение требований техники безопасности.

После подъема на борт катера был отработан комплекс мер по реабилитации водолаза в барокамере. Наличие барокамеры является одним из обязательных условий проведения водолазных спусков. В ней проводится декомпрессия водолаза в случае его экстренного подъема на поверхность, а также после работ на больших глубинах.