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Су-30СМ и Су-34 одновременно дозаправляются в воздухе: кадры маневров в небе над Кубанью 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Этот вид летной подготовки является одним из самых сложных.
Одновременную дозаправку в воздухе провели экипажи сразу двух самолетов ВКС РФ в небе над Краснодарским краем. Так, экипажи истребителей Су-30СМ и многоцелевых самолетов Су-34 отрабатывают осуществление этого одного из самых сложных элементов летной подготовки.
Так, на высоте до шести тысяч метров и при скорости около 600 километров в час происходит максимальное сближение самолетов с самолетом-дозаправщиком Ил-78. Сближение происходит предельно осторожно: спешка может привести к ошибке, и придется заново производить стыковку, а это потеря времени и дополнительный риск.
Штанга играет ключевую роль в воздушной дозаправке. Именно по ней топливо поступает в баки. Все это время самолеты должны держать одинаковые скорость и высоту, находясь при этом на предельно малой дистанции.
Ранее в Минобороны рассказали, какие требования предъявляют к летчикам для получения допуска к выполнению дозаправки в воздухе.
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Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , Краснодарский Край
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