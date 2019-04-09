Су-30СМ и Су-34 одновременно дозаправляются в воздухе: кадры маневров в небе над Кубанью

Этот вид летной подготовки является одним из самых сложных.

Одновременную дозаправку в воздухе провели экипажи сразу двух самолетов ВКС РФ в небе над Краснодарским краем . Так, экипажи истребителей Су-30СМ и многоцелевых самолетов Су-34 отрабатывают осуществление этого одного из самых сложных элементов летной подготовки.

Так, на высоте до шести тысяч метров и при скорости около 600 километров в час происходит максимальное сближение самолетов с самолетом-дозаправщиком Ил-78. Сближение происходит предельно осторожно: спешка может привести к ошибке, и придется заново производить стыковку, а это потеря времени и дополнительный риск.

Штанга играет ключевую роль в воздушной дозаправке. Именно по ней топливо поступает в баки. Все это время самолеты должны держать одинаковые скорость и высоту, находясь при этом на предельно малой дистанции.