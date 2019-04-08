Великобритания разместит на Кипре истребители F-35 Lightning

Великобритания разместит на своей заморской территории на острове Кипр истребители F-35B Lightning. Об этом информировал в понедельник в Twitter министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

"Наши самолеты F-35B Lightning будут направлены на Кипр. Эти истребители являются показателем нашего намерения защищать себя и наших союзников от угроз по всему миру", — написал глава Минобороны.

Как сообщает британская региональная газета Eastern Daily Press, на базу королевских ВВС Акротири на Кипре в этом году отправятся некоторые из тех самолетов F-35, которые в настоящий момент базируются на военной авиабазе Мархем в графстве Норфолк.

F-35 Lightning — многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения, разработанный американской корпорацией Lockheed Martin. Как ранее сообщило Министерство обороны Великобритании, их первая партия поступила в Соединенное Королевство прошлым летом. Однако до прибытия этих самолетов в Альбион к работе с ними на территории США были привлечены полторы сотни британцев, которые обрели необходимые профессиональные навыки. F-35 Lightning должны составить в ближайшие десятилетия основу британской боевой авиации вместе с другими многоцелевыми истребителями Eurofighter Typhoon, созданными при участии нескольких стран ЕС

В 2015 году официальный Лондон сообщил о намерении в будущем получить в свое распоряжение 138 самолетов F-35. 10 января нынешнего года Минобороны сообщило, что авиапарк королевских ВВС располагает в настоящий момент девятью такими истребителями.

На Кипре у Соединенного Королевства есть две военные базы — Акротири (к юго-западу от города Лимасол) и Декелия (к северо-востоку от города Ларнака), где имеются аэродром (в Акротири) и армейские гарнизоны. Обе эти базы вместе со всеми жилыми и вспомогательными объектами, сельхозугодьями и прилегающими природными ландшафтами образуют отдельную заморскую территорию Великобритании общей площадью 254 квадратных километра.