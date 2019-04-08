От американских моряков рождаются дочери

Команда исследователей провели расследование и выявили, что служащие подводного военного флота чаще выносят из роддома девочек, чем представители других профессий. Ход и результаты работы представлены в журнале Military Medicine.

Существует байка о том, что у матросов субмарин рождаются больше дочерей. С начала 2000-х годов в США соотношение мальчики/девочки среди новорожденных остается на отметке в 1,05. Предположительно, взаимодействие родителя с химическими веществами, тяжелыми металлами, радиацией и перегрузками могут влиять на мужскую фертильность. А последняя может приводить к снижению доли мальчиков в потомстве. В 1970 году на базе подводного военного флота ВМС было проведено исследование, выявившее повышенный уровень дочерей у моряков. Однако работа имела ряд недостатков: в частности, не учитывала, нес ли отец береговую или морскую службу на момент зачатия.

Дальнейшее расследование взяли на себя ученые из Военно-медицинского университета Бетесде и Национального военно-медицинского центра им. Уолтера Рида. Исследователи разослали на подводные лодки ВМС США электронные письма с рядом вопросов касательно участников и их семей, на что получили ответы от 4800 моряков с 6958 детей.

Собрав данные воедино, выявили, для респондентов соотношение среди детей мальчики/девочки составляет 0,95, что ниже среднего по США показателя в 1,05. Показатель для матросов подводных лодок, находящихся на дежурстве в море — 0,88, для тех, кто несет береговую службу — 1,02. Показатель для береговых служащих, кто имеет регулярный контакт с подводной лодкой — 0,72, для тех, кто не взаимодействует с подводной лодкой — 1,17.

Таким образом, у моряков действительно рождается больше дочерей, чем у остальных жителей США. Особенно у тех, кто находится в открытом море или обслуживает подводные лодки на берегу.