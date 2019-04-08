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Армия Хафтара назвала условие перемирия 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Вопрос установления перемирия в Триполи и его сроки определят на основе мнений военокомандующих Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, заявил бригадный генерал ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
«Перемирие и его сроки будут установлены исходя из оценок командиров на места», — сказал аль-Мисмари, передает ТАСС.
Напомним, 4 апреля фельдмаршал Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи. 5 апреля его подразделения подошли к окраинам ливийской столицы и взяли под контроль международный аэропорт. Сообщается, что в настоящее время подразделения ЛНА покинули территорию аэропорта ливийской столицы.
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Армия , В мире , Войска , Конфликты , Оружие , ИТАР-ТАСС
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