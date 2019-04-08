Армия Хафтара взяла под контроль большинство пригородов Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов Триполи, сообщает телеканал «Аль-Хадас».

По его данным, вооруженные столкновения близ столичного аэропорта продолжаются. Кроме того, отмечается, что подразделения ЛНА стараются не входить в жилые кварталы, чтобы избежать жертв среди мирного населения, передает ТАСС.

4 апреля фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи. 5 апреля его подразделения подошли к окраинам ливийской столицы и взяли под контроль международный аэропорт. 7 апреля вооруженные формирования Правительства национального согласия Фаиза Сараджа (ПНС) заявили о начале военной кампании «Вулкан гнева» против ЛНА Хафтара. Чуть ранее ВВС ПНС нанесли серию ударов по позициям Хафтара на территории аэропорта Триполи, после чего Ливийская национальная армия также начала военную операцию в небе над ливийской столицей. По последним данным, в боях на подступах к Триполи погибло более 20 человек.

Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что «активные боевые действия опасны тем, что идея восстановления ливийской государственности будет похоронена. Вместо одного государства могут возникнуть анклавы, подпитываемые отдельными западными странами».