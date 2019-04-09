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Россия модернизирует арктические гавани и обновит ледокольный флот 

РИА Новости + ещё 46 9 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Россия будет модернизировать гавани арктического побережья и обновлять ледокольный флот, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Международного арктического форума.
"Намерены модернизировать гавани арктического побережья, включая возможности для организации перевозок "река-море". Продолжим обновлять наш ледокольный флот и наращивать выпуск судов ледового класса", — сказал Путин в ходе пленарного заседания форума.
Он отметил, что сейчас в Санкт-Петербурге строят три новых атомных ледокола.
"Всего же к 2035 году арктический флот России будет насчитывать не менее 13 тяжёлых линейных ледоколов, в том числе 9 атомных", — заявил президент РФ.
Международный арктический форум "Арктика — территория диалога" является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Он объединяет усилия органов государственной власти, международных организаций, представителей научных и бизнес-сообществ России и зарубежных стран для заинтересованной дискуссии и обстоятельного обмена мнениями по актуальным проблемам устойчивого роста Арктического региона.
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Армия , Войска , Другое , Владимир Путин
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