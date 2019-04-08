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Корабли ТОФ прибыли с визитом в Манилу 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Отряд Тихоокеанского флота России в составе двух больших противолодочных кораблей и морского танкера прибыл с неофициальным визитом в филиппинскую столицу. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по ТОФ.
«Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц», среднего морского танкера «Иркут» прибыл с неофициальным визитом в столицу Республики Филиппины — Манилу», — указано в сообщении.
В порту состоялась торжественная церемония встречи кораблей России.
Как ожидается, визит кораблей Тихоокеанского флота в Манилу завершится 13 апреля.
В январе Пятый канал передавал, что отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток из дальнего похода.
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Армия , Войска , Оружие , Иркут , РИА Новости
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