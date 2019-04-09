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В Севастополе создали онлайн-календарь операции 1944 года по освобождению Крыма 

ТАСС + ещё 36 9 апреля 2019
Фото: РИА Новости
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Студенты и преподаватели Севастопольского госуниверситета (СевГУ) к 75-летию освобождения Крыма запустили в интернете ретроспективу, в которой ежедневно рассказывают о военных действиях на полуострове, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
В этом году отмечается 75-летие освобождения Крымского полуострова от гитлеровской оккупации. С 8 апреля по 12 мая 1944 года советским войскам, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, удалось освободить Крым и Севастополь.
"На протяжении двух месяцев в разделе на сайте СевГУ вы сможете день в день проследить, как готовилась и осуществлялась Крымская наступательная операция, узнаете об освобождении крупных населенных пунктов и городов Крымского полуострова, о подвигах наших дедов и прадедов, о биографиях выдающихся полководцев, руководивших самой операцией, сможете через сохранившиеся фотографии увидеть героев, приближавших победу в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.
Как уточнил ТАСС и.о. заведующего кафедрой «История» СевГУ, доцент Александр Кабаченко, над проектом работали студенты и преподаватели. Материал собирали из различных источников, в итоге удалось создать онлайн-календарь: ежедневно на портале будет появляться информация о событиях, которые происходили в этот день 75 лет назад. Для иллюстрации заметок собрано около 400 фото, карт и документов, в ретроспективе будут использованы более 200.
Крымская освободительная операция вошла в историю как одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Ее целью стало освобождение Крымского полуострова, важного стратегического плацдарма на Черноморском театре военных действий. Советские войска за 35 суток взломали укрепления в Крыму и очистили от противника почти весь полуостров, потеряв более 17 тыс. человек убитыми, порядка 67 тыс. человек были ранены. Потери немецкой армии только на суше составили 100 тыс. человек, в том числе свыше 60 тыс. человек пленными.
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Комментарии
Армия , Войска , Другое , ИТАР-ТАСС , Республика Крым , Севастополь
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