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Минобороны рассекретило документы об освобождении Крыма 

Lenta.ru + ещё 30 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Минобороны России обнародовало уникальные документы из фондов Центрального архива в день 75-летия начала Крымской наступательной операции. О создании специального раздела сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что с части документов снят гриф секретности. Опубликованные материалы охватывают весь период войны, в них показано, как детально просчитывался каждый ход командования советских войск.
В Минобороны подчеркнули, что публикация этих документов «направлена на сохранение исторической правды и противодействие фальсификации истории».
15 февраля военное ведомство рассекретило ряд документов об Афганской войне. Публикация была приурочена к 30-летию вывода советских войск из Афганистана — 15 февраля 1989 года военный контингент полностью покинул территорию республики. Среди выложенных документов оказались переведенные в «цифру» бумаги о задействованных в боевых операциях полках.
В августе 2018 года Минобороны рассказало о секретном приказе Иосифа Сталина от 1941 года о бомбардировке Берлина. Также был снят гриф секретности с приказов, поручений, учетных карточек и боевых листков.
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Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны , Республика Крым
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