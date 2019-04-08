В России начался весенний призыв. Как и где военкоматы ищут новобранцев

1 апреля в России начался весенний призыв. В Минобороны рассчитывают на 135 тысяч призывников в возрасте от 18 до 27 лет. Причем для выполнения планов военкоматы могут вернуться к старой практике — ловле призывников на улицах и отправке в армию одним днем. Такая «охота», популярная в нулевые, была признана незаконной и на время ушла в прошлое, но теперь военкоматы взялись за старое. Одной из жертв такого отлова стал студент Иван Денисов из Москвы. Несмотря на отсрочку, его забрали в канун Нового года: сотрудник военкомата так спешил с отправкой молодого человека в армию, что привез его на сборный пункт на личном автомобиле… И таких случаев все больше. Подробности непарадной стороны призывного процесса выясняла «Лента.ру».

«Мы просто убиваем время»

«Мы целыми днями чистим, стираем, шьем — каких настоящих мужчин из нас тут делают? Я не вижу смысла в такой службе. У нас есть ребята, которые хотели служить и осознанно пошли в армию…» — делится впечатлениями новобранец Иван Денисов.

Ему, как и другим военнослужащим, в воскресенье выдали кнопочный телефон.

Сейчас командование строго следит, чтобы ни у кого в части не было смартфонов. С 1 марта 2018 года Минобороны ввело запрет на использование гаджетов с фотокамерами и системами спутниковой навигации для всех российских военных, чтобы бороться с утечкой информации.

Иван — в недавнем прошлом студент престижного московского вуза — надрывно кашляет и извиняется за это: он простудился во время строевой подготовки и два дня провалялся с температурой.

«Мы просто убиваем время. Ввели бы двухмесячные курсы: объяснили, как устроен автомат, куда должен стрелять, и этого было бы достаточно. Я не против отдать долг Родине, готов отслужить, но пусть это будет законно, а меня схватили, запихнули в машину и привезли в часть! Это было похоже на похищение», — объясняет собеседник «Ленты.ру».

«Скоро ваш сын будет дома»

Ранним субботним утром 22 декабря 2018 года раздался звонок в дверь. Глава семейства поинтересовался, кто так рано пожаловал. Из-за двери объяснили: «из полиции, нужны понятые». Хозяин квартиры открыл дверь; на пороге стояли участковый в форме и мужчина в гражданской одежде. Полицейский спросил, есть ли дома еще кто-то, потому что нужны двое понятых. Его компаньон задал вопрос в лоб: «Иван Иванович Денисов дома?»

Получив положительный ответ, непрошеный гость объяснил, что, на самом деле он из военкомата и намерен забрать с собой 19-летнего Ивана Ивановича Денисова для прохождения медкомиссии.

— Мы стали возмущаться, на каком основании, а он нам сказал: не волнуйтесь, скоро ваш сын будет дома, — объясняет в беседе с «Лентой.ру» мама Ивана Лариса. — Мы ничего не подозревали, потому что Ваня — студент очного отделения и у него есть отсрочка от службы.

Ивана увезли в Бутовский объединенный военный комиссариат Юго-Западного административного округа Москвы. Там он прошел медкомиссию, а потом его отправили в одно из городских медучреждений сдавать анализы. Прежде чем выпустить юношу из здания военкомата, сотрудники пригрозили ему тюрьмой, если он не вернется. Статья 328 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.

В понедельник, 24 декабря, Иван с утра поехал в университет сдавать экзамен, потом зашел в учебную часть, чтобы взять для военкомата справку о том, что он учащийся второго курса очного отделения, но кабинет оказался закрыт.

— Иван как добросовестный и законопослушный человек поехал в военкомат без справки, потому что обещал им железно привезти результаты анализов, — объясняет его мама. — Ровно в 12 часов он был там, и через полчаса ему сказали, что забирают в армию.

«Отсрочка сгорела»

Юноша позвонил родителям, те бросились на помощь. Но в тот день Москва стояла в пробках, была сильная метель. Родители по телефону сына просили сотрудника военкомата дать им сутки, чтобы предоставить документы, подтверждающие его обучение, но получили отказ.

— Я им говорил, что у меня отсрочка от службы, — вспоминает Иван. — Были проблемы с оплатой, но меня не отчислили, я студент. Никто меня не слушал, мне не верили. Сотрудники военкомата говорили, что у них есть приказ о моем отчислении из-за неуплаты, поэтому отсрочка сгорела. Потом сказали: одевайся, едем на сборный пункт. Я отказался, сказал, что буду ждать родителей. Они стали на меня орать, выталкивать, сказали, что силой посадят в машину. В итоге нас троих [призывников] посадили в личный автомобиль одного из сотрудников военкомата и повезли на Угрешку [Угрешская улица — там находится городской сборный пункт военного комиссариата].

По словам Ивана, он допустил ошибку, когда покинул военкомат: на Угрешке с призывниками уже никто не разговаривал. Пять семей несколько часов простояли у ворот сборного пункта, пытаясь вызволить сыновей, которых также неожиданно забрали в тот день. Четверо москвичей из Лефортово и Бабушкинского района были призваны за один день по той же схеме, что и Иван. Их родители обратились за помощью в правозащитную организацию «Гражданин и армия».

Дело в том, что призыв «одним днем» противоречит требованиям закона «О воинской обязанности и военной службе», которые предусматривают организацию призыва граждан на военную службу, и положениям о призыве на военную службу.

«В армии как на курорте!»

— Осенний призыв длится до 31 декабря, и, наверное, когда в военкомате увидели, что план не выполнен, то стали устраивать такие безобразия: хватать людей на улице, дома и отправлять на сборные пункты, — объясняет юрист организации «Гражданин и армия» Арсений Левинсон. — Еще бывает, что командование направляет дополнительные задания на призыв. В 2017 году у нас тоже были отдельные жалобы на незаконный призыв одним днем, но тогда военная прокуратура никак не отреагировала.

Закон дает гражданину три дня на сборы: за этот срок он может предоставить документы о состоянии здоровья в случае наличия заболевания, препятствующего службе в армии, или обжаловать решение о призыве по другим причинам. Например, тот же вопрос с отсрочкой от службы, как показывает практика, по-разному трактуется военными и учащимися.

22-летний москвич Антон (имя изменено по просьбе собеседника) пришел 24 декабря 2018 года по повестке в военкомат, чтобы получить решение о призыве и обжаловать его в суде из-за отсрочки по учебе, как он уже делал раньше, но его не отпустили.

— Сотрудники военкомата пытались командовать мной, говорили, что я уже зачислен в ряды вооруженных сил в звании рядового и обязан подчиняться их приказам, — рассказывал молодой человек «Медиазоне». — Пытались выхватить телефон, хватали за руки. Они даже пытались уговорить меня идти в армию. Что-то в духе: «Да отслужишь — в армии как на курорте! Ну и что, что учеба. Знаем мы, как ты учишься, — да у тебя и с учебой проблемы. Год отслужишь».

Антону удалось вырваться из военкомата благодаря консультациям с юристом и после категорического отказа подписывать документы: заявление об академическом отпуске для университета, а также согласие на прививки или отказ от них. У правозащитников есть данные, что иногородних студентов и аспирантов военные забирали из общежитий. Даже был случай, когда юношу подкараулили возле паспортного стола, куда он пришел за документом.

«Мы даже не знали, что сына отчисляли»

В истории с незаконным призывом студента Ивана, как показало последующее разбирательство, наряду с военкоматом оказался виноват и вуз. В распоряжении редакции имеется приказ учебного заведения от 30 мая 2018 года. Из него следует, что приказ об отчислении учащегося Ивана Денисова от 12 апреля 2018 года считается недействительным.

«Числить Денисова Ивана Ивановича в числе студентов Филологического факультета на условиях договора на обучение. Основание: техническая ошибка (оплата по договору на обучение)», — говорится в документе вуза.

— Мы даже не знали, что сына отчисляли, — объясняет мама Ивана. — Они [сотрудники вуза] в апреле спохватились, что у них оплаты нет, а мы перечислили деньги, как положено, в срок — еще в феврале. Почему они с нами не связались — не знаю, но сразу же выпустили приказ об отчислении Ивана и уведомили военкомат. А потом, когда выяснилось, что оплата есть, они аннулировали свой же приказ, восстановили сына, а в военкомат не сообщили.

После незаконного призыва сына женщина обратилась с жалобой в военную прокуратуру. Свое обращение она писала прямо у ворот сборного пункта на своем мобильном телефоне и подала его в интернет-приемную на сайте ведомства. 31 января 2019 года родители Ивана получили ответ из военной прокуратуры:

«В ходе проведения надзорных мероприятий указанные в обращении доводы нашли свое подтверждение, в связи с чем в адрес военного комиссара города Москвы внесено представление об устранении нарушений закона с требованием о рассмотрении вопроса о привлечении виновных должностных лиц к ответственности. В порядке статьи 39 КАС РФ (Кодекса административного судопроизводства РФ) в Зюзинский суд Москвы заявлено административное исковое заявление об отмене решения призывной комиссии».

«Они просто оставались служить»

— Они [сотрудники военной прокуратуры] признали нарушением призыв одним днем, из-за которого нас лишили права на обжалование призыва, — рассказывает мама Ивана. — Еще были грубые нарушения в связи с тем, что нам не прислали повестку. Сотрудник военкомата вообще не имел права являться к нам домой и забирать сына. И увезли Ивана из военкомата на личном транспорте. Если они получили приказ об отчислении сына в апреле, то должны были забрать его в весенний призыв.

Неофициально в беседе сотрудник прокуратуры сообщил родителям, что начальника призывной комиссии лишили премии в 200 тысяч рублей, а также пообещали привлечь к ответственности должностных лиц военкомата.

— У сотрудников военкоматов, как на госслужбе, есть 13-я зарплата за выполнение плана. Но они стараются не из-за премий, а из страха взысканий при невыполнении плана, — говорит Арсений Левинсон. — В каждом случае нарушения закона прокуратура должна реагировать и наказывать виновных должностных лиц — но до этого года прокуроры бездействовали. Возможно, публикации в прессе, общественное внимание к незаконному призыву сыграли свою роль, и прокуратура наконец-то стала реагировать. Это очень позитивные изменения. Остается надеяться, что в будущем они исключат подобные нарушения в военкоматах.

По словам Левинсона, дисциплинарное взыскание от 231-й военной прокуратуры гарнизона получил военный комиссар Бабушкинского района за незаконный призыв одним днем молодого москвича. Его, как и Ивана Денисова, забрали из дома 24 декабря.

— Хорошо, что прокуратура подала иск в защиту гражданина: он сам, находясь в воинской части, не может обжаловать решение о призыве, — отмечает юрист. — Такие случаи подачи исков чрезвычайно редкие, на моей практике — это вообще первый случай, хотя мы давно работаем с жалобами граждан. Обычно им самим приходилось обращаться в суд, но большинство призывников оставляло все как есть. Они просто оставались служить. Либо удавалось вытащить человека со сборного пункта и обжаловать решение, пока его не отправили в войска. У нас буквально несколько примеров, когда удавалось человека вернуть из части.

«Отсюда никто не уходил раньше срока»

4 апреля Зюзинский суд Москвы рассматривал иск военной прокуратуры о признании незаконным решения призывной комиссии в отношении Ивана Денисова о призыве в Вооруженные силы России. Ответчиками были Бутовский объединенный военный комиссариат и его военный комиссар. Представители военкомата заявили на слушании, что у них имелся приказ ректора вуза об отчислении учащегося и не было оснований сомневаться в этом документе, поэтому было принято решение призвать студента в армию.

При этом, как указал один из представителей военкомата, сам молодой человек не сообщил им, что учится и его не отчислили. Кроме того, по словам ответчиков, в материалах дела имеются повестки, а значит, нет оснований утверждать, что Денисова призвали незаконно и без вручения повесток. Еще один важный момент, на который обратил внимание представитель московского военкомата: в законе не предусмотрен трехдневный срок для призыва.

— Они ему повестки подложили, не было их, — прокомментировала уже после суда мама Ивана версию военкомата. — Мне через две недели после того, как Ивана забрали в армию, отдали его личные вещи, там были эти повестки. Они даже не подписаны им. Вот врут же…

Судья отклонила иск военной прокуратуры: какими мотивами она руководствовалась при принятии решения, пока неизвестно. Определение будет готово позже.

— Я в военкомате говорил, что учусь, на Угрешке говорил, что меня незаконно призвали и как только меня привезли в часть — тоже заявил, что призыв незаконный, — вспоминает Иван. — Майор меня внимательно выслушал, а потом посоветовал успокоиться и служить. Он сказал, что он здесь уже 20 лет и еще никто не уходил отсюда раньше срока. А если я не захочу служить, то у них есть для меня такой вариант: меня заколют препаратами, сделают овощем, и я выйду отсюда с белым билетом.

Военная прокуратура намерена обжаловать решение суда, а пока само по себе оно таит в себе серьезную опасность: военкоматы придут к пониманию, что руки у них развязаны, и ушедшая было в прошлое практика призыва одним днем вновь станет реальностью.

«Премии на чужом горе»

Практика призыва за один день была очень популярна у военных в нулевых годах. Тогда молодежь хватали на улицах, в метро и отправляли в армию.

— Тогда такие облавы устраивали, что были и погибшие, и травмированные, — вспоминает Валентина Мельникова из Комитета солдатских матерей. — Парней везли неизвестно куда, и в дороге они болели.

После разъяснений Генштаба и Главной военной прокуратуры «однодневные военные кампании» свернулись, но прошлой осенью эту практику опять возродили.

— У нас много жалоб на незаконный призыв: вот парень с тяжелым врожденным пороком сердца. Забрали служить, хотя мама представила все медицинские документы, — возмущается Мельникова. — Военком врет, что ничего не было. А парень 11 месяцев пролежал в госпиталях и уволили его за общее заболевание. Тоже странная история — это же не просто брак военкомата, это совершенно наглое и хамское выполнение плана по призыву и получение премии военкомом и его сотрудниками, причем на чужом горе.

По словам Мельниковой, часто призывают негодных по состоянию здоровья, которые свою службу «несут» на больничной койке. Большинства подобных нарушений можно было бы избежать, если сами молодые люди и их близкие знали и отстаивали свои права.

«Они ведут себя как овцы»

— Вообще на призыве стопроцентные нарушения — это я уже говорю много лет, — отмечает Мельникова. — Каждый гражданин мужского пола, доживший в России до 18 лет, не годен по здоровью согласно критериям положения военно-врачебной экспертизы. Где-то люди сопротивляются, чтобы совсем больные не уходили в армию, но в основном они ведут себя как овцы: пришла повестка, военком признал годным, — и человек уходит в армию, а через три дня ложится в госпиталь.

У нас есть мальчик, призванный в декабре, который в воинской части был всего один день, а остальное время он из госпиталя в госпиталь без конца перекладывается. Вот это безобразие и нарушение всех законов! Люди надеются, что добрый дядя военком и добрый врач отпустят, но это дурацкие, идиотские, дебильные надежды. Семья должна сама позаботиться, подготовить документы, разложить их по стопочкам и жаловаться. Все у нас писать-читать умеют, все интернетом пользуются.

Как раз в такой ситуации и оказался новобранец Иван Денисов. Из трех месяцев службы он месяц пролежал в военном госпитале. Сразу после призыва юноша стал жаловаться на сердце, его обследовали в кардиологическом отделении и поставили диагноз «пролапс митрального клапана первой степени».

Это сердечная аномалия, при которой створки митрального клапана провисают, из-за чего нарушается кровообращение. Опасное заболевание имеет три степени: при первой — человек ведет полноценную жизнь и, соответственно, может служить в армии, но должен наблюдаться у кардиолога, при третьей — самой тяжелой — требуется хирургическое вмешательство. Во второй раз Иван попал в отделение неврологии после жалоб на частые мигрени.

— Я до сих пор не привык к армии, не могу пока смириться, — делится переживаниями новобранец. — Понимаете, у меня были планы, я хотел учиться, а меня взяли и вот так вырвали из моей жизни, не спросив. Если получится выбраться, то хотел бы вернуться на свой курс — не хочу быть второгодником.

В весенний призыв 2019 года в армию отправятся служить 135 тысяч новобранцев. Год назад их было 128 тысяч человек, а осенью 2018 года — 132,5 тысячи.

В ходе весеннего призыва 2018 года военные прокуроры выявили более 2,8 тысячи нарушений законодательства о призыве граждан на военную службу. Свыше 100 должностных лиц привлечены к дисциплинарной, административной ответственности. Восстановлены права около 400 граждан. За три месяца призывной кампании за правовой помощью обратились свыше 500 призывников и их родственников.

С 2012 года количество контрактников в рядах вооруженных сил увеличилось в два раза и сейчас составляет 393,8 тысячи человек, что превышает число солдат-призывников. Минобороны планирует продолжить работу по сокращению количества призывников, заменяя их военнослужащими по контракту.