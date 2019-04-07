Десантные катера США появились у берегов Ливии

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Видео: у берегов Ливии появились десантные катера США 

Российская Газета 2 часа назад
Десантные катера на воздушной подушке Корпуса морской пехоты США сняли на видео близ Триполи. Корабли (предположительно типа LCAC) крейсируют в нескольких сотнях метрах от берега.
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Африканское командование армии США (AFRICOM) объяснило появление катеров "необходимостью передислокации своего контингента в Ливии в связи с боевыми действиями". Проще говоря, эвакуации американцев в связи с приближением к столице Ливии войск маршала Халифы Хафтара. Персонал AFRICOM в Триполи уже вывезен из страны. Есть версия, что крейсирующие у побережья катера ожидают команды на эвакуацию членов проамериканского правительства Фаиза Сараджа.
Десантные катера типа LCAC используются амфибийными подразделениями США для высадки на берег войск и снаряжения Корпуса морской пехоты, а также гуманитарных операций. Длина корабля 26 метров, скорость с грузом более 40 узлов, вооружение — два крупнокалиберных пулемета, экипаж пять человек. Катер имеет носовую аппарель и способен принять на борт танк типа Abrams или два легких танка М41 или 180 человек десанта или 60 тонн груза.
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Армия , Видео , Войска , Ливия , США
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