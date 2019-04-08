«Калашников» поставит военным за три года 150 тысяч автоматов

Концерн "Калашников" за три ближайших года поставит военным 150 тысяч автоматов. Речь идет об АК-12 и АК-15.

Соответствующий контракт заключили министерство обороны Российской Федерации и концерн "Калашников", сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник. Начиная с 2019-го, каждый год Минобороны РФ будет получать по 50 тысяч "Калашниковых".

Портал "Калашников медиа" еще в конце прошлого года сообщил, что концерн начал выполнять гособоронзаказ. И уже поставил первые партии автоматов АК-12, всего две с половиной тысячи. Пока Министерство обороны является единственным заказчиком АК-12, который разработан как элемент перспективного оснащения бойца в рамках программы "Ратник". В будущем этот автомат заменит АК-74М.

АК-12 стоит на вооружени с 2018 года. Его масса — 3,2 килограмма без магазина. Патрон 5,45х39 мм. Скорострельность — 700 выстрелов в минуту. Прицельная дальность — одна тысяча метров.