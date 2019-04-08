Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Калашников» поставит военным за три года 150 тысяч автоматов 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Концерн "Калашников" за три ближайших года поставит военным 150 тысяч автоматов. Речь идет об АК-12 и АК-15.
Соответствующий контракт заключили министерство обороны Российской Федерации и концерн "Калашников", сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник. Начиная с 2019-го, каждый год Минобороны РФ будет получать по 50 тысяч "Калашниковых".
Портал "Калашников медиа" еще в конце прошлого года сообщил, что концерн начал выполнять гособоронзаказ. И уже поставил первые партии автоматов АК-12, всего две с половиной тысячи. Пока Министерство обороны является единственным заказчиком АК-12, который разработан как элемент перспективного оснащения бойца в рамках программы "Ратник". В будущем этот автомат заменит АК-74М.
АК-12 стоит на вооружени с 2018 года. Его масса — 3,2 килограмма без магазина. Патрон 5,45х39 мм. Скорострельность — 700 выстрелов в минуту. Прицельная дальность — одна тысяча метров.
Российская Газета: последние новости
Авианосец одним залпом: зачем России подлодки с 200 "Калибрами" Пушков назвал "атакой на мозг" новость о вторжении РФ в Эстонию Бронированный кулак: сотни танков развернуты на границе Египта и Ливии
Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , Ижмаш , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кто проголосует за Зеленского, будет гореть в аду»60
Неожиданно: Зеленский побил рекорд на Украине5
Лукашенко назвал победителя украинских выборов143
«Украинской „Бабе-яге“ пора поставить диагноз»20
«Опосредованный диалог»: Кремль о встрече Путина с отравленным «Новичком»19
Видео
Кремль ответил Зеленскому
Политика Украина
Волочкова высмеяла Собчак и восхитилась Малаховым
Шоу-бизнес Статьи
Неожиданно: Зеленский побил рекорд на Украине
Украина В мире
«Опосредованный диалог»: Кремль о встрече Путина с отравленным «Новичком»
Политика
Эрдоган захотел обсудить с Путиным новую военную операцию
Политика Армия
Лукашенко назвал победителя украинских выборов
В мире СНГ
«Банальности»: Соловьев разнес Познера за «правду»
Общество
«Мало не покажется»: чем РФ встретит НАТО в Черном море
Армия Войска
Пока вы спали: Лавров помешал американской «сделке века»
Политика
«Ожил, зверюга». пожарные спасли пострадавшего в пожаре кота
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение