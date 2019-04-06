Какие еще выборы? Фельдмаршал наводит порядок в Ливии

Ливии проправительственные силы заявили, что остановили продвижение армии под командованием Халифы Хафтара, внезапно начавшего наступление на Триполи. Однако, по сообщениям СМИ, фельдмаршал занял столичный аэропорт. Триполи находится под контролем правительства, сформированного при поддержке ООН . В этом году в стране должны пройти первые общенациональные выборы, но их будущее — под вопросом. И Хафтар, контролирующий восточную часть страны, может внести свои коррективы.

Силы сформированного при поддержке ООН и ЕС ливийского правительства национального согласия во главе с Файезом Сараджем заявили, что сумели остановить наступление сил фельдмаршала Халифы Хафтара, контролирующий до трети Ливии (восточную часть страны).

«Ситуация на дороге, идущей вдоль побережья, стабильная», — подчеркнул источник.

Он также отметил, что 150 человек, подчиняющихся Хафтару, попали в плен.

Однако позже источники РИА «Новости», близкие к командованию фельдмаршала, сообщили, что бои в окрестностях столицы продолжаются, а силы Хафтара удерживают аэропорт.

«Взят под контроль международный аэропорт Триполи, в его окрестностях идут бои», — сказал собеседник агентства.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии фактически сформировалось двоевластие. В Триполи под эгидой ООН появилось «правительство национального согласия», которое возглавил Файез ас-Сарадж.

Однако парламент, заседающий в восточном городе Тобрук , не поддержал этот орган власти и выдвинул ему вотум недоверия. Верховным главнокомандующим был назначен бывший друг Каддафи — генерал Халифа Хафтар.

Долгое время конфликт находился в замороженном состоянии — страна ожидала выборов. Хотя и в период затишья случались вспышки насилия.

4 апреля ситуация обострилась — армия Хафтара повела войска на Триполи. Представители правительства в столице заявили, что генерал ведет наступление на город по нескольким направлениям. Ставший фельдмаршалом в 2016 году Хафтар заявил, что войска были направлены к Триполи, чтобы освободить его от вооруженных группировок.

Наблюдатели считают, что шаг Хафтара направлен на то, чтобы фактически покончить с двоевластием в стране.

Ранее посредники много раз пытались проводить переговоры между Хафтаром и правительством в Триполи, но они завершились безуспешно.

По пути к Триполи, армия Хафтара успела практически без боя занять город Гарьян, а после этого — закрепиться в районе КПП в 27 км от столицы Триполи.

Подобного развития событий надо было ожидать, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Gulf State Analytics Теодор Карасик. Он напоминает, что Хафтар в феврале этого года уже провел операцию на юге страны в провинции Феццан.

«Наступление на юге открыло новую возможность, чтобы оказать давление на Триполи и на структуру нового правительства», — говорит эксперт.

Хафтар — генерал армии времен правления Муаммара Каддафи — стал одним из лидеров оппозиции в Ливии. Как отмечает Карасик, офицер опирается на различные племенные группы в Ливии, в том числе на различные салафитские группы сторонников борьбы за чистоту ислама, которые пользуются поддержкой со стороны Саудовской Аравией и ОАЭ.

В то же время спецпредставитель МИД России по Ливии Лев Деньгов отмечал, что Москва поддерживает отношения со всеми игроками в этой стране.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за развитием ситуации в Ливии. Он также добавил, что необходимо и дальше прилагать все возможные усилия для урегулирования ситуации мирным способом.

При этом, отвечая на вопрос, собирается ли Москва участвовать в поддержке командующего Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифа Хафтара, Песков ответил отрицательно.

Ситуация в Ливии находится под пристальным вниманием ООН. Генеральный секретарь Организации Антониу Гутерреш заявил, что он посетит ливийскую столицу Триполи, а также города Тобрук и Бенгази. Об этом он написал в своем твиттере. Он подчеркнул, что его цель остается прежней — избежать военного конфликта в Ливии.

«Я вновь повторяю: нет военного решения ливийского кризиса, только политическое», — написал Гутерреш.

Генсек ООН намерен встретиться с Хафтаром в Бенгази, чтобы обсудить ситуацию в стране. Об этом сообщает Al Arabiya.

Вечером в пятницу, 5 апреля, должно состояться экстренное заседание Совета Безопасности ООН , инициатором созыва которого выступает Великобритания.

У различных игроков в Ливии есть опасения, что возможной дестабилизацией ситуации может воспользоваться радикальная исламистская группировка «Аль-Каида» (организация запрещена в России) (запрещена в России), представители которой уже находятся на территории Ливии.

Ситуация также усугубляется тем, что в Ливии в этом году были запланированы первые общенациональные выборы, которые теперь находятся под угрозой. Впрочем, и до наступления армии Хафтара знакомые с ситуацией эксперты выражали сомнение, что выборы могут состояться.

«Возможно, выборы будут, но можем ли мы назвать это реальными выборами? Для меня будет сюрпризом, если выборы будут в этом году», — говорил ранее «Газете.Ru» бывший советник правительства Италии по ближневосточному мирному процессу Марко Карнелос.

По мнению Карасика из Gulf State Analytics, пока трудно предсказать, как может развиваться ситуация в Ливии, учитывая особенности «пейзажа», где присутствуют различные кланы и группы. При этом эксперт отмечает, что США фактически отдали Ливию на откуп ЕС и странам Персидского залива, в то время как Россия занимает наблюдательную позицию и ждет развязки.