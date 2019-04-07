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В НАТО испугались «русских боевых экстрасенсов» 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Британская газета Times выпустила материал о российских «боевых экстрасенсах».
В материале говорится, что «экстрасенсы» способны допрашивать пленных при помощи телепатии, а также распознавать заготовленные засады.
Газета утверждает, что применение парапсихологии российский спецназ якобы отрабатывал во время боевых действий в Чечне.
В свою очередь глава комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН Евгений Александров назвал публикацию «чепухой» и открестился от самого факта существования парапсихологии.
Ранее американский эксперт Кайл Мизоками выразил восхищение новым российским дроном, созданным для перехвата беспилотников.
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Армия , Войска , Евгений Александров , РАН , НАТО , Газета The Times
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