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«Не готовы умирать за Америку»: в чем главная проблема НАТО 

ТК «Звезда» 55 минут назад
НАТО существует, пока существует Россия, считает журналист Роман Зыков.
Членам НАТО не могут объяснить, зачем альянс существует. Так считает журналист, координатор Совета по защите исторического наследия Роман Зыков. Своим мнением он поделился в программе «Открытый эфир» на «Звезде».
«Существуют они по одной простой причине — потому что они не добили Советский Союз, осталась Россия. Россия встает с колен. Россия — снова великая ядерная держава. Россия поднимает экономику. Россия присутствует уже во всех морях и океанах. Россия реально может за себя постоять», — уверен Зыков.
Он добавил, что альянс жизнеспособен, пока существует Россия.
«Члены НАТО не готовы умирать за Америку, не готовы воевать за Америку, поэтому им рассказывают разные сказки про мировой терроризм и еще какую-нибудь ерунду», — добавил журналист.
Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.
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Комментарии29
Армия , НАТО
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