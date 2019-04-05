Членам НАТО не могут объяснить, зачем альянс существует. Так считает журналист, координатор Совета по защите исторического наследия Роман Зыков. Своим мнением он поделился в программе «Открытый эфир» на «Звезде».
«Существуют они по одной простой причине — потому что они не добили Советский Союз, осталась Россия. Россия встает с колен. Россия — снова великая ядерная держава. Россия поднимает экономику. Россия присутствует уже во всех морях и океанах. Россия реально может за себя постоять», — уверен Зыков.
Он добавил, что альянс жизнеспособен, пока существует Россия.
«Члены НАТО не готовы умирать за Америку, не готовы воевать за Америку, поэтому им рассказывают разные сказки про мировой терроризм и еще какую-нибудь ерунду», — добавил журналист.
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