«Не готовы умирать за Америку»: в чем главная проблема НАТО

НАТО существует, пока существует Россия , считает журналист Роман Зыков.

Членам НАТО не могут объяснить, зачем альянс существует. Так считает журналист, координатор Совета по защите исторического наследия Роман Зыков. Своим мнением он поделился в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«Существуют они по одной простой причине — потому что они не добили Советский Союз, осталась Россия. Россия встает с колен. Россия — снова великая ядерная держава. Россия поднимает экономику. Россия присутствует уже во всех морях и океанах. Россия реально может за себя постоять», — уверен Зыков.

Он добавил, что альянс жизнеспособен, пока существует Россия.

«Члены НАТО не готовы умирать за Америку, не готовы воевать за Америку, поэтому им рассказывают разные сказки про мировой терроризм и еще какую-нибудь ерунду», — добавил журналист.

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