На базе морской авиации в США произошла стрельба

NAS OCEANA experienced an Active Shooter incident. The shooter has been contained. The victim has been transported to the hospital. More information to follow. — Naval Air Station Oceana (@nas_oceana) 5 апреля 2019 г. В результате стрельбы на авиабазе в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния ранен один человек.

«На военно-морской авиабазе OCEANA произошел инцидент со стрельбой. Стрелка удалось задержать. Пострадавшего отправили в больницу», — говорится в сообщении базы в Twitter.

Отмечается, что после окончания инцидента база была разблокирована.

Другие подробности случившегося не сообщаются.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско.