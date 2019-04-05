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На базе морской авиации в США произошла стрельба 

RT на русском + ещё 1 32 минуты назад
Фото: ТАСС
В результате стрельбы на авиабазе в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния ранен один человек.
«На военно-морской авиабазе OCEANA произошел инцидент со стрельбой. Стрелка удалось задержать. Пострадавшего отправили в больницу», — говорится в сообщении базы в Twitter.
Отмечается, что после окончания инцидента база была разблокирована.
Другие подробности случившегося не сообщаются.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско.
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