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В Чёрном море начались учения Украины и НАТО Sea Shield 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина и страны-члены Североатлантического альянса в пятницу, 5 апреля, в Чёрном море начали совместные учения Sea Shield, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу миссии страны при НАТО.
Отмечается, что мероприятия продлятся до 13 апреля.
«14 румынских военных кораблей и шесть военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе», — говорится в заявлении.
4 апреля стало известно, что страны НАТО согласовали пакет мер по поддержке Украины в Чёрном море.
Также, как заявляла постпред Соединённых Штатов при НАТО Кей Бейли Хатчисон, альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
RT на русском: последние новости
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Армия , В мире , Войска , НАТО , РИА Новости
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