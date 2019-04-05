Ливийский маршал захватил первый город по пути к Триполи

Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала наступление на столицу страны Триполи. Об этом сообщает Reuters.

Поддерживаемый арабским миром, Хафтар планирует разогнать утвержденное ООН правительство национального единства. Свои действия военачальник назвал «Операцией по освобождению Триполи». Наступление ознаменовало резкую эскалацию борьбы за власть, которая затянулась в Ливии после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году.

Стремясь окружить столицу, войска Хафтара подошли с юга и запада, захватив город Гарьян в 80 километрах к югу от Триполи, а затем остановились на ночной отдых примерно в 60 километрах от своей главной цели. Одновременно на защиту законного правительства в Триполи начало собираться ополчение.

Гарьян имеет стратегическое значение, поскольку это последний город перед прибрежной равниной. Он может стать полноценной базой для боевиков, к которой можно прибегнуть, если битва за столицу затянется.

В 2014 году Хафтар объединил бывших солдат Каддафи и в 2017-м захватил главный восточный город Бенгази, после чего установил контроль над богатым нефтяными месторождениями югом страны. Сторонники видят в нем «нового Муаммара». Также он пользуется поддержкой Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, которые считают его оплотом против исламистов и оказывают ему военную поддержку.

В пятницу Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание по ситуации в Ливии. Обсуждение, инициированное Великобританией, пройдет в закрытом режиме. Также стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен лично встретиться с Хафтаром.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. Сегодня Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.