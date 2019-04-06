Армия фельдмаршала Хафтара ведет бои за столицу Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара продвигается с боями к столице Ливии Триполи сразу по нескольким направлениям, уже захвачен аэропорт и районы к югу от города. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с Хафтаром и рассказал, что покидает страну с «тяжелым сердцем», но все же надеется избежать конфронтации в Триполи. МИД РФ поддержал усилия генсека ООН по прекращению военного конфликта в Ливии и призвал стороны прекратить боевые действия. Кроме того, МИД РФ не исключил возможного участия России в урегулировании конфликта в Ливии под эгидой ООН.

Главы министерств иностранных дел «Большой семерки» (G7) также призвали конфликтующие стороны в Ливии прекратить боевые действия и поддержать усилия ООН по восстановлению мира. Как сообщается в опубликованном заявлении, военные действия ставят под угрозу жизни гражданского населения и продлевают страдания ливийского народа.

«Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, а также Высокий представитель ЕС… настоятельно призываем все вовлеченные стороны немедленно прекратить всю военную деятельность и движения в направлении Триполи», — цитирует РИА Новости документ.

Официальный представитель Хафтара Ахмед аль-Мисмари в интервью телеканалу Al-Hadath заявил, что ливийская национальная армия планирует завтра начать бои на окраинах города Триполи. Также Мисмари сообщил, что ЛНА находится всего в 20 километрах от столицы Ливии и подтвердил, что международный аэропорт Триполи захвачен. О переходе аэропорта Триполи в руки ЛНА ранее сообщил AdressLibya.

По словам представителя армии Хафтара, под контроль ЛНА были взяты два города рядом с Триполи — Тархуну и Эль-Азизию. Кроме того, аль-Мисмари сообщид, что ЛНА потеряла при захвате аэропорта пять человек. Позже, по данным РИА Новости со ссылкой на Al-Arabia, силы ливийского правительства национального согласия восстановили контроль над аэропортом Триполи.

«Я покидаю Ливию с тяжелым сердцем и глубоко обеспокоен. Я все еще надеюсь, что можно избежать кровавой конфронтации в Триполи и вокруг нее. ООН стремится содействовать политическому решению, и, что бы ни случилось, ООН стремится поддерживать ливийский народ», — написал после встречи с Хафтаром генсек ООН Антониу Гутерриш в своем Twitter. Сообщается, что в штаб-квартире ООН по инициативе Великобритании на данный момент проходит в закрытом режиме экстренное совещание, посвященное ливийскому кризису.

«Считаем, что всем вовлеченным ливийским сторонам следует проявлять спокойствие и сдержанность. Очевидно, что силовой сценарий может обрушить и без того предельно сложную ситуацию в стране, и это обернется новыми жертвами и разрушениями», — сообщила пресс-служба МИД РФ.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин также сообщил, что Россия при необходимости готова использовать свой авторитет для того, чтобы помочь урегулировать ливийский конфликт под эгидой ООН. «Мы эти обращения будем рассматривать очень позитивно», —сообщил Вершинин. Эту идею поддержал комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги, который заявил, что считает Россию надежным партнером, способны помочь в урегулировании военного конфликта в Ливии.

Ранее фельдмаршал Халифа Хафтар заявил в аудиообращении, которое разошлось по арабским каналам: «Сегодня мы завершаем наше триумфальное шествие, путь борьбы и сражений, сегодня мы откликнулись на призыв народа в нашей дорогой столице, как и обещали. Сегодня мы выбьем землю из-под ног угнетателей, которые сеяли зло и несправедливость в нашей стране — пробил час и пришло время, чтобы войти в столицу».

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля объявил о начале наступления на Триполи. Приказ своим войскам наступать на столицу Ливии фельдмаршал отдал в преддверии нового раунда мирных переговоров под эгидой ООН. Как сообщают местные СМИ, армия Хафтара без боя установила контроль над рядом городов в нескольких десятках километрах от Триполи и продолжает развивать наступление на столицу страны.