Германию назвали угрозой для НАТО

Берлин не соблюдает договоренности по тратам на оборону Германии в той мере, которая требуется альянсу.

Германия ставит под угрозу НАТО из-за невысоких расходов на оборону. Такое мнение было опубликовано в немецком таблоиде Bild. По словам автора материала, Берлин не соблюдает договоренности в той мере, которая требуется альянсу.

Так, согласно бюджетному плану страны, в 2024 году Германия не дотянет даже до планки в полтора процента ВВП расходов на оборону, тогда как американский президент Дональд Трамп потребовал от Берлина тратить два процента.

Германию критикуют по этому вопросу не только партнеры по НАТО во главе с США, но и депутаты бундестага . Так, Биджан Джир-Сарай, специализирующийся по вопросам внешней политики, назвал свою страну угрозой для альянса.

«Тот, кто действует ненадежно и вопреки договоренностям, наносит вред дееспособности всего альянса», — заявил он, призывая повысить расходы на армию.

При этом эксперты издания полагают, что Берлин все-таки увеличит траты на оборону, так как об этом страны-участницы альянса договорились по итогам встречи в Вашингтоне в честь 70-летия НАТО.

Накануне в бундестаге и вовсе призвали распустить НАТО. Один из депутатов объяснил это тем, что Североатлантический альянс представляет угрозу для мировой безопасности.