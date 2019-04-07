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Германию назвали угрозой для НАТО 

ТК «Звезда» + ещё 5 26 минут назад
Фото: Reuters
Берлин не соблюдает договоренности по тратам на оборону Германии в той мере, которая требуется альянсу.
Германия ставит под угрозу НАТО из-за невысоких расходов на оборону. Такое мнение было опубликовано в немецком таблоиде Bild. По словам автора материала, Берлин не соблюдает договоренности в той мере, которая требуется альянсу.
Так, согласно бюджетному плану страны, в 2024 году Германия не дотянет даже до планки в полтора процента ВВП расходов на оборону, тогда как американский президент Дональд Трамп потребовал от Берлина тратить два процента.
Германию критикуют по этому вопросу не только партнеры по НАТО во главе с США, но и депутаты бундестага. Так, Биджан Джир-Сарай, специализирующийся по вопросам внешней политики, назвал свою страну угрозой для альянса.
«Тот, кто действует ненадежно и вопреки договоренностям, наносит вред дееспособности всего альянса», — заявил он, призывая повысить расходы на армию.
При этом эксперты издания полагают, что Берлин все-таки увеличит траты на оборону, так как об этом страны-участницы альянса договорились по итогам встречи в Вашингтоне в честь 70-летия НАТО.
Накануне в бундестаге и вовсе призвали распустить НАТО. Один из депутатов объяснил это тем, что Североатлантический альянс представляет угрозу для мировой безопасности.
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Армия , Войска , Оружие , Дональд Трамп , Бундестаг , НАТО , Bild , Германия
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