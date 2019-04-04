Украинские силовики несут небоевые потери в Донбассе

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что автомобиль с военнослужащими 93-й отдельной механизированной бригады выехал на минное поле около линии соприкосновения и подорвался. Об этом 4 апреля сообщило Донецкое агентство новостей.

С начала боевых действий в Донбассе украинские военные постоянно несут небоевые потери. Причинами этого военные эксперты считают слабую профессиональную подготовку, слабую дисциплину и пьянство в рядах украинских военных.

«В зоне операции объединенных сил продолжается рост небоевых потерь военнослужащих вооруженных формирований Украины (ВФУ). Так, 3 апреля, военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады, передвигаясь в нетрезвом состоянии на автомобиле «Урал», заехали на свое же минное поле в районе населенного пункта Верхнеторецкое», — приводит слова представителя Донецка агентство

При этом Даниил Безсонов уточнил, что по сведениям военных ДНР в результате инцидента травмы различной степени тяжести получили двое силовиков, это лейтенант Мацюк и рядовой Нарижный.

Еще один инцидент произошел 2 апреля под Авдеевкой, где боевик штурмовой бригады экстремистской организации «Правый сектор» * Роман Федоришин погиб, в результате автокатастрофы управляя машиной в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что украинские части, расположенные в Донбассе только за вторую неделю марта понесли небоевых потерь в количестве пяти военнослужащих.

Кроме того еще восемь получили ранения в результате различных небоевых инцидентов. Всего за 2018 год небоевые потери украинских вооруженных сил составили более 370 человек.

*Деятельность организации запрещена в РФ