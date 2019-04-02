С военной техникой России познакомятся в Рио-де-Жанейро

Компания «Рособоронэкспорт» Госкорпорации Ростех организует российскую экспозицию на Международной латиноамериканской выставке авиационных и оборонных систем LAAD 2019, которая проходит со 2 по 5 апреля в Рио-де-Жанейро

«Россия осуществляет военно-техническое сотрудничество с Бразилией уже 25 лет. Страна входит в сферу приоритетных для «Рособоронэкспорта» точек опоры на латиноамериканском континенте. Силовым ведомствам стран региона хорошо знакомы надежность и эргономичность российской авиации, вертолетов типа Ми-17 и Ми-35М, бронетехники, средств ПВО, стрелкового оружия. Мы продолжаем контакты по поставкам современного российского вооружения, а также ведем активную работу в области модернизации и послепродажного обслуживания ранее поставленной продукции в формате технологического сотрудничества и содействия при строительстве высокотехнологичных инфраструктурных объектов», — сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Ростех выстраивает сотрудничество с латиноамериканскими партнерами как в области ВТС, так и в гражданских сферах промышленности. В настоящий момент прорабатываются проекты в различных отраслях — это и авиация, и связь, и поставки грузовой автомобильной техники и энергетического оборудования, — отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. — К примеру, сейчас наш многоцелевой вертолет Ми-171А2 проходит сертификацию в гражданском авиационном агентстве Бразилии (ANAC). После получения разрешения авиавластей бразильские компании смогут использовать машину при решении самых разных задач, среди которых полеты в труднодоступных районах, что крайне актуально для региона».

Объединенная российская экспозиция включает стенды «Рособоронэкспорта» и НПК «Техмаш» . На ней демонстрируется порядка 350 экспонатов. «Рособоронэкспорт» в этом году выставляет в Рио-де-Жанейро более 60 образцов вооружения и военной техники для всех видов вооруженных сил.

На стенде «Рособоронэкспорта» показывается модель беспилотного летательного аппарата «Орлан-10Е». Кроме того, компания представляет ряд новинок вооружения и военной техники российского производства, имеющих значительный экспортный потенциал в Латинской Америке: автоматы Калашникова АК-12, АК-15 и «двухсотой» серии, малые ракетные корабли «Сарсар» и «Каракурт-Э», бронетранспортер БТ-3Ф, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (Э) и комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета «Орион-Э».

Наиболее перспективными для рынка Латинской Америки из представляемых образцов считаются многоцелевые истребители Су-30 различных модификаций, многофункциональные истребители МиГ-29М/М2, учебно-боевой самолет Як-130, боевые вертолеты Ми-28НЭ, боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, военно-транспортные вертолеты типа Ми-17 и транспортные вертолеты Ми-171Е.

Страны — партнеры России в регионе, кроме того, проявляют интерес к таким средствам ПВО, как зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», переносные зенитные ракетные комплексы «Игла-С» и «Верба» и зенитные ракетные комплексы «Бук-М2Э» и «Тор-М2КМ», к бронетехнике: боевой машине поддержки танков БМПТ, бронетранспортерам БТР-80 и БТР-82А и противотанковым комплексам «Хризантема-С», «Корнет-ЭМ».

В ходе выставки «Рособоронэкспорт» проведет для иностранных заказчиков из региона ряд презентаций перспективной продукции российского производства, а также представит возможности по строительству высокотехнологичных инфраструктурных объектов, предназначенных для обучения персонала и поддержания боевой готовности состоящей на вооружении стран Латинской Америки военной техники.