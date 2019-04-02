Бомбардировщик США заметили у границ Калининградской области 

Самолёт ВВС США B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие, вплотную приблизился к границам Калининградской области со стороны Польши. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
В соответствии с информацией сервиса, американский ядерный бомбардировщик вылетел утром 1 апреля с территории Великобритании. Он проследовал через воздушное пространство Голландии и Германии, затем взял курс вдоль побережья Польши.
Днём около 13:00 по московскому времени он приблизился к морской границе России на Балтийском море на 130 км. Через некоторое время Stratofortress вернулся в Польшу и около получаса летал у границ Калининградской области.
В конце марта три стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress совершили полёт вблизи границ Калининградской области. Министерство обороны России опубликовало видео сопровождения российскими истребителями бомбардировщика США, который ранее приблизился к границам Калининградской области. Пилот российского истребителя сфотографировал оснастку бомбардировщика США в небе над Балтикой.