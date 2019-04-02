Бомбардировщик США заметили у границ Калининградской области

Самолёт ВВС США B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие, вплотную приблизился к границам Калининградской области со стороны Польши . Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

В соответствии с информацией сервиса, американский ядерный бомбардировщик вылетел утром 1 апреля с территории Великобритании . Он проследовал через воздушное пространство Голландии и Германии, затем взял курс вдоль побережья Польши.

Днём около 13:00 по московскому времени он приблизился к морской границе России на Балтийском море на 130 км. Через некоторое время Stratofortress вернулся в Польшу и около получаса летал у границ Калининградской области.