Су-30СМ выполнили групповую «петлю Нестерова»

Российская пилотажная группа «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ в ходе авиасалона LIMA 2019 выполнила групповую «петлю Нестерова». Соответствующее видео, снятое из кабины самолета, на YouTube выложило Минобороны

В подписи к ролику отмечается, что кадры выступления российских асов «позволяют ощутить себя в кресле пилота, выполняющего в составе авиационного звена групповой взлет и фигуры пилотажа».

15-я Международная выставка авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2019 проходила с 26 по 30 марта в Лангкави (Малайзия).

Герой Советского Союза, летчик-испытатель Виктор Пугачев, который в 1989 году на авиасалоне Ле-Бурже (Франция), управляя самолетом Су-27, впервые исполнил впоследствии названную в его честь фигуру высшего пилотажа («кобру Пугачева»), заявил в марте этого года, что воздушный маневр убедил участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.