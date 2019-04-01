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Су-30СМ выполнили групповую «петлю Нестерова» 

Lenta.ru 3 часа назад
Российская пилотажная группа «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ в ходе авиасалона LIMA 2019 выполнила групповую «петлю Нестерова». Соответствующее видео, снятое из кабины самолета, на YouTube выложило Минобороны.
В подписи к ролику отмечается, что кадры выступления российских асов «позволяют ощутить себя в кресле пилота, выполняющего в составе авиационного звена групповой взлет и фигуры пилотажа».
15-я Международная выставка авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2019 проходила с 26 по 30 марта в Лангкави (Малайзия).
Герой Советского Союза, летчик-испытатель Виктор Пугачев, который в 1989 году на авиасалоне Ле-Бурже (Франция), управляя самолетом Су-27, впервые исполнил впоследствии названную в его честь фигуру высшего пилотажа («кобру Пугачева»), заявил в марте этого года, что воздушный маневр убедил участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
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Армия , Видео , Войска , Министерство обороны
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